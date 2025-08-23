Noida Shocker: नोएडा की सुपरनोवा बिल्डिंग से कूदकर युवक ने दी जान, घर से गायब होने के 24 घंटे बाद मिला शव

(Photo Credits Twitter)

नोएडा, 23 अगस्त : नोएडा के सेक्टर-126 थाना क्षेत्र स्थित सुपरनोवा बिल्डिंग से कूदकर दिल्ली के रहने वाले एक युवक ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई है, जो दिल्ली के हौज खास इलाके का निवासी था. उसके घर से गायब होने के बाद से ही परिजनों और पुलिस के बीच युवक की तलाश जारी थी, लेकिन लगभग 24 घंटे बाद उसका शव पुलिस के हाथ लगा.

जानकारी के मुताबिक, 20 अगस्त को रवि के परिजनों ने दिल्ली के हौज खास थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिजनों के अनुसार, रवि अचानक घर से लापता हो गया था और उनका उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था. इस बीच, जांच में सामने आया कि रवि अपनी महिला मित्र के साथ नोएडा की सुपरनोवा बिल्डिंग में ठहरा हुआ था. यह भी पढ़ें : Uttarakhand Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से भारी तबाही, आईटीबीपी ने संभाला मोर्चा

बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को रवि ने सुपरनोवा की 32वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. हालांकि, यह जानकारी तत्काल किसी को नहीं मिल सकी. 22 अगस्त को दिल्ली पुलिस की ओर से मिले इनपुट के आधार पर नोएडा पुलिस ने खोजबीन शुरू की. पुलिस की तलाश के दौरान करीब 24 घंटे बाद रवि का शव उसी बिल्डिंग परिसर से बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

नोएडा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक की आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. चूंकि गुमशुदगी का मामला दिल्ली के हौज खास थाने में दर्ज है, इसलिए प्राथमिक जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है. वहीं, नोएडा पुलिस मामले में सहयोग कर रही है. इस दर्दनाक घटना से स्थानीय लोगों और बिल्डिंग में रहने वाले निवासियों के बीच भी दहशत फैल गई है. फिलहाल पुलिस मृतक के दोस्तों और परिजनों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने यह कदम क्यों उठाया.