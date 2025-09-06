Mumbai Bomb Threat: मुंबई को 400 किलो RDX से दहलाने की धमकी देने वाला शख्स नोएडा से गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने अश्विनी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. (Photo : X)

नई दिल्ली: नोएडा पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने मुंबई को दहलाने की एक बड़ी धमकी दी थी. इस शख्स ने मुंबई पुलिस को मैसेज भेजकर कहा था कि शहर में 400 किलो RDX रखा गया है और 34 मानव बम भी तैयार हैं. यह धमकी अनंत चतुर्दशी के त्योहार से ठीक पहले दी गई थी, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था.

क्या थी पूरी धमकी?

आरोपी ने मुंबई पुलिस के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर एक बहुत लंबा और डरावना मैसेज भेजा था. इस मैसेज में उसने दावा किया कि:

मुंबई शहर में कई जगहों पर विस्फोटकों से भरी गाड़ियां खड़ी की गई हैं.

इन धमाकों के लिए 400 किलो RDX का इस्तेमाल किया जाएगा.

हमले में करीब "एक करोड़ लोगों" की जान जा सकती है.

शहर में 34 "मानव बम" मौजूद हैं.

पाकिस्तान के 14 आतंकी पहले ही शहर में घुस चुके हैं.

यह हमला पाकिस्तान के एक संगठन "लश्कर-ए-जिहादी" के नाम पर किया जा रहा है.

पुलिस ने कैसे पकड़ा?

इतनी गंभीर धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया. इस मैसेज को भेजने वाले का पता लगाने के लिए साइबर यूनिट और एंटी-टेरर स्क्वॉड (आतंकवाद-रोधी दस्ता) को भी काम पर लगाया गया.

जांच में पता चला कि यह धमकी भरा मैसेज नोएडा से भेजा गया था. मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद आरोपी को नोएडा के सेक्टर-113 से पकड़ लिया गया.

🔴#BREAKING | Mumbai bomb threat case: Man who sent '400 kg RDX' threat message, arrested in Noida pic.twitter.com/LuhQcaWQ5S — NDTV (@ndtv) September 6, 2025

कौन है यह आरोपी?

गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम अश्विनी है. वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पिछले पांच सालों से नोएडा में रह रहा था. जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो शुरुआत में उसने खुद को एक ज्योतिषी बताया. पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल उसने धमकी भेजने के लिए किया था.

फिलहाल, अश्विनी को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने इतनी बड़ी और झूठी धमकी क्यों दी. उसका मकसद क्या था और क्या इसके पीछे कोई और भी शामिल है, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.