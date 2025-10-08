Niwari Horror: रात में गर्लफ्रेंड को घर बुलाया, रेप किया और मार डाला; फिर शव गड्ढे में दफनाकर दो दिन तक कब्र पर सोया रहा

Niwari Murder Case (Photo Credits Pixabay/Rep)

Niwari Horror: मध्य प्रदेश (MP Rape Case) के निवाड़ी जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या (Niwari Girlfriend Murder) कर दी और उसे अपने घर के आंगन में दफना दिया. आरोपी दो दिन तक कब्र पर चारपाई बिछाकर सोता रहा, लेकिन किसी को भी जरा-सा भी शक नहीं हुआ. पुलिस (MP Police) के अनुसार, यह घटना 2 अक्टूबर रात की है. आरोपी रतिराम राजपूत ने महिला को अपने घर बुलाया, उसके साथ यौन संबंध बनाए और फिर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने दोस्तों कालीचरण, मुकेश और ज्ञान सिंह की मदद से एक गड्ढा खोदा और महिला के शव को दफना दिया.

आरोपी हिरासत से फरार

जब महिला घर नहीं लौटी, तो उसके परिजन परेशान होने लगे. काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी (MP Kidnapping Case) की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने 4 अक्टूबर को शक के आधार पर रतिराम को हिरासत में लिया, जहां उसने हत्या की बात कबूल कर ली. म

महिला का शव उसके घर से बरामद किया गया. लेकिन अगली रात, आरोपी हिरासत से फरार हो गया, जिसके बाद दो पुलिसकर्मियों (Niwari Police) को निलंबित कर दिया गया.

पीड़िता के परिवार का गंभीर आरोप

पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. जांच में पता चला है कि महिला रतिराम पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि आरोपी रिश्ता आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था.

पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उसे ब्लेड से घायल किया गया, बिजली के झटके दिए गए और संभवतः जिंदा दफना दिया गया. उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है.