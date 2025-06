Man Throws Off Cat From 9th Floor: मुंबई के मलाड में बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से शख्स ने बिल्ली को फेंका, चौंकाने वाला CCTV फुटेज आया सामने

मुंबई, 11 मई: मुंबई की एक बिल्डिंग से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने एक बिल्ली को बिल्डिंग की नौवीं मंजिल से फेंक दिया. बिल्डिंग परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह घटना कथित तौर पर मलाड के मालवणी इलाके में हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. वायरल हुए सीसीटीवी वीडियो में एक बिल्ली को बिल्डिंग की खिड़की के पास जूते रखने की रैक पर खड़े देखा जा सकता है. थोड़ी देर में एक आदमी हाथ में बैग लेकर उस जगह पर पहुंचता है. वह आदमी पहले बिल्ली से आगे बढ़कर अपने घर के दरवाजे के पास अपना बैग रखता है. बाद में वह पीछे मुड़ता है और बिल्ली की तरफ जाता है. कुछ ही पलों में वह बिल्ली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है. बेचारा जानवर नीचे धातु की चादर पर जा गिरा और कथित तौर पर मौके पर ही मर गई. यह भी पढ़ें: Animal Cruelty: ग्रेटर नॉएडा में अपने बच्चे पर भौंकने पर शख्स ने जर्मन शेफर्ड कुत्ते को डंडे से पीटा, फिर कार से बांधकर घसीटा (देखें तस्वीर और वीडियो)

कथित तौर पर आरोपी की पहचान कसम सैय्यद नाम के एक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो सोसायटी में एक फ्लैट का मालिक है. ऑनलाइन घूम रहे एक अन्य वीडियो में, एक व्यक्ति को क्लिप रिकॉर्ड करते हुए और सैय्यद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए देखा जा सकता है. उसे सैय्यद के घर का दरवाज़ा और वह स्थान दिखाते हुए देखा जा सकता है जहां से उसने बिल्ली को फेंका था.

