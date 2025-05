NDA Meeting: ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में एनडीए मुख्यमंत्रियों की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे नेताओं के साथ चर्चा; VIDEO

NDA Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द अशोक होटल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित होने वाली यह पहली बड़ी बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी.

वीडियो में दिखाया गया है कि द अशोक होटल में बैठक की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जवान होटल पहुंच चुके हैं. उच्च स्तरीय सुरक्षा इंतजामों के बीच यह बैठक एनडीए की रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

VIDEO | Prime Minister Narendra Modi is slated to chair a meeting of NDA CMs at The Ashok Hotel in Delhi. #PMModi pic.twitter.com/QVNQ0FQxHD

