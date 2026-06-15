Navi Mumbai APMC News: नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में बड़ी मात्रा में पहुंचा केसर आम, जानें कितने रुपये प्रति किलो थोक भाव में बिक रहा है

Navi Mumbai APMC News: कोंकण के प्रसिद्ध हापुस (अल्फांसो) आम का सीजन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. इसके साथ ही नवी मुंबई के वाशी स्थित कृषि उत्पन्न बाजार समिति (APMC) फल बाजार में गुजरात के प्रसिद्ध 'केसर' आम की आवक काफी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है. हापुस की घटती आपूर्ति के बीच केसर आम ने बाजार में खाली जगह को तेजी से भर दिया है. थोक बाजार में इसकी कीमत फिलहाल 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम चल रही है, जिसके चलते आम उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है.

हापुस की जगह ले रहा है केसर आम

एपीएमसी मार्केट के व्यापारियों के अनुसार, पिछले कुछ हफ्तों में केसर आम की आवक में काफी तेजी आई है. अपने चमकीले पीले-नारंगी रंग, अत्यधिक मिठास और विशेष सुगंध के लिए जाने जाने वाले केसर आम को ग्राहक काफी पसंद कर रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि जो उपभोक्ता इस समय हापुस की कम उपलब्धता या ऊंची कीमतों के कारण उसे नहीं खरीद पा रहे हैं, वे अब केसर आम को एक बेहतर विकल्प के रूप में चुन रहे हैं.

थोक और खुदरा बाजारों में मौजूदा दाम

बाजार से मिले आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में वाशी थोक मंडी में अच्छी गुणवत्ता वाला केसर आम 50 रुपये से 60 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रहा है. वहीं, खुदरा बाजारों (Retail Market) तक पहुंचते-पहुंचते उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत 100 रुपये से 120 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है. बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहा, तो ये कीमतें इसी स्तर पर स्थिर बनी रहेंगी.

गुजरात के इन क्षेत्रों से हो रही है आपूर्ति

नवी मुंबई के इस प्रमुख बाजार में केसर आम मुख्य रूप से गुजरात के जूनागढ़, वलसाड, वापी, धरमपुर और देगम जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से आ रहा है. इस आम में रेशा (फाइबर) बहुत कम होता है और इसकी प्राकृतिक मिठास व आकर्षक रूप इसे हापुस के बाद देश की सबसे लोकप्रिय आम किस्मों में से एक बनाता है.

जुलाई तक जारी रहेगा केसर का सीजन

एपीएमसी फल बाजार के एक बड़े व्यापारी ने बताया कि जून का महीना केसर आम के लिए पीक सीजन (सबसे प्रमुख समय) माना जाता है. जून के शेष दिनों में इसकी आवक और अधिक बढ़ने की उम्मीद है. यह सीजन जुलाई के अंत तक चलने की संभावना है, जिससे आने वाले हफ्तों में मुंबई और नवी मुंबई के बाजारों में केसर आम की ही सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलेगी.