Nalasopara Mother Mary School Bomb Threat: मुंबई से सटे नालासोपारा में मदर मैरी स्कूल में बम की धमकी से हड़कंप, सर्च ऑपरेशन जारी; VIDEO

Nalasopara Mother Mary School Bomb Threat: मुंबई से सटे नालासोपारा स्थित मदर मैरी स्कूल को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सभी छात्रों को तुरंत घर भेज दिया. वहीं जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और पूरे स्कूल परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया.

इस तलाशी अभियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी सुरक्षा वाहनों के साथ स्कूल परिसर में प्रवेश कर रहे हैं. चूंकि यह घटना सुबह के समय हुई, इसलिए स्कूल आने वाले बच्चों को बीच में ही लौटा दिया गया और स्कूल खाली नजर आया. यह भी पढ़े: Mumbai School Bomb Threat: दो इंटरनेशनल स्कूलों को ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

A bomb threat email sent to Mother Mary School in Nalasopara prompted authorities to send students home. Police are currently conducting a search operation as a safety measure.

