किसी से नहीं मिली मदद तो बाइक पर पत्नी की लाश बांधकर चलता रहा पति, नागपुर का यह Video देखकर छलक आएंगे आंसू

Man Rides with Wife's Body on Bike

नागपुर- मध्य प्रदेश हाईवे पर 10 अगस्त को हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर दिया. 36 वर्षीय अमित बुमरा यादव अपनी पत्नी ग्यारशी यादव (35) के साथ बाइक से करनपुर, लखनादौन (मध्य प्रदेश) जा रहे थे, जब दोपहर करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच देवलापार के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में ग्यारशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमित घायल हो गए.

भारी बारिश और सुनसान जंगल वाले रास्ते पर न तो कोई राहगीर रुका, न ही समय पर मदद पहुंची. मजबूर होकर अमित ने अपनी पत्नी के शव को बाइक के पीछे बांधा और करीब 80 किलोमीटर दूर नागपुर के लोणार गांव स्थित अपने घर तक ले गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

A heartbreaking video from Nagpur has gone viral showing a husband carrying his deceased wife’s body on a motorcycle. After repeatedly seeking help and receiving none, the desperate husband took matters into his own hands and transported his wife’s body following a fatal… pic.twitter.com/GzjUmqaTSZ — Pune Mirror (@ThePuneMirror) August 11, 2025

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सहानुभूति और गुस्से की लहर फैल गई. वीडियो में अमित अपनी पत्नी का शव बांधकर बाइक चलाते दिखे. देवलापार पुलिस को घटना की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर कोई वाहन या व्यक्ति नहीं मिला. बाद में खुमारी टोल नाका के पास पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वे आगे बढ़ गए. नागपुर ग्रामीण, शहर और हाईवे पुलिस के संयुक्त प्रयास से उन्हें घर पर ट्रैक किया गया.

पोस्टमार्टम और जांच जारी

ग्यारशी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. ग्रामीण एसपी हर्ष ए. पोद्दार ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. अतिरिक्त एसपी अनिल म्हासके जांच की निगरानी कर रहे हैं.