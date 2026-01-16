Nagpur Municipal Corporation Election Result 2026 LIVE: नागपुर शहर की सियासत का सबसे बड़ा फैसला आज सामने आने वाला है. Nagpur Municipal Corporation (NMC) चुनाव 2026 के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. इस चुनाव को विदर्भ की राजनीति के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा है. नगर निगम पर कब्ज़ा करने वाली पार्टी को न सिर्फ शहर के विकास की कमान मिलेगी, बल्कि इसका असर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है. BMC Election Result 2026 LIVE: मुंबई की सत्ता पर किसका कब्जा? पल-पल के नतीजे यहां देखें

कड़ा मुकाबला, सभी की निगाहें नतीजों पर

इस बार नागपुर नगर निगम चुनाव में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. सड़क, पानी, सफाई, ट्रैफिक, प्रॉपर्टी टैक्स और स्मार्ट सिटी जैसे मुद्दे चुनाव का मुख्य केंद्र रहे. कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मुकाबले को रोचक बना दिया है.

मतगणना को लेकर खास इंतज़ाम

सुबह से मतगणना प्रक्रिया शुरू

हर राउंड के बाद रुझान जारी

बहुमत के आंकड़े पर पहुंचते ही तस्वीर साफ

क्यों अहम हैं नागपुर नगर निगम के नतीजे?

नागपुर शहर की प्रशासनिक कमान किसके हाथ में जाएगी

विदर्भ की राजनीति की दिशा तय होगी

शहरी मतदाताओं का रुझान सामने आएगा

आज आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि नागपुर की सत्ता किस पार्टी के हाथ जाएगी या फिर कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा.