BMC Election 2025: बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई के YB चव्हाण सेंटर में MVA की बैठक, उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे भी मौजूद; VIDEO

(Photo Credits ANI)

BMC Election 2025: मुंबई में होने वाले आगामी बीएमसी (BMC) चुनाव से पहले महा विकास अघाड़ी (MVA) ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई है. यह बैठक मुंबई के वाय.बी. चव्हाण सेंटर में चल रही है. बैठक में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे समेत महा विकास अघाड़ी के अन्य प्रमुख नेता मौजूद हैं.

सीट बंटवारा और उम्मीदवार चयन को लेकर चर्चा

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में बीएमसी चुनाव की रणनीति, सीट बंटवारा और उम्मीदवार चयन को लेकर चर्चा की जा रही है. यह पहली बार है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे किसी राजनीतिक मंच पर एक साथ नजर आए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है. यह भी पढ़े: BMC Election 2025: बीएमसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के ऐलान ने बढ़ाई एनवीए की टेंशन, एनसीपी-शरद गुट बोला- हमारे साथ आएं

मुंबई में MVA की बैठक

#WATCH | Mumbai: Maha Vikas Aghadi (MVA) meeting underway at YB Chawhan Centre in Mumbai. Shiv Sena chief Uddhav Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray and other leaders of the MVA were present in the meeting. pic.twitter.com/Kd2iwm8eup — ANI (@ANI) October 30, 2025

राज्य की राजनीति में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन बीएमसी पर फिर से कब्जा जमाने की तैयारी में जुटा है. वहीं, भाजपा भी इस बार मुंबई नगर निगम चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है.

अगले महीने हो सकता है BMC तारीखों का ऐलान

सूत्रों के अनुसार, अगले महीने मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं. महा विकास अघाड़ी (MVA) में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी जहां फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में है, वहीं भाजपा बीएमसी पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है.