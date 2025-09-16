Mumbai Weather Update: मुंबई सहित आसपास के जिलों में आज भी होगी झमाझम बारिश? जानें IMD से 16 सितंबर का ताजा अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Weather Update: मानसून इस महीने को अलविदा कहने वाला है, लेकिन जाते-जाते मानसून अपना असली रूप दिखा रहा है. मुंबई, ठाणे, रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सोमवार 15 सितंबर को भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. वहीं, मुंबई और आसपास के जिलों में क्या आज भी बारिश होगी, IMD से जानते हैं मौसम का अपडेट.

मुंबई में बारिश को लेकर अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और कोकण क्षेत्र के लिए बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. इसमें मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है

कोकण और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश के अनुमान

IMD के अनुसार, 16 सितंबर को कोकण और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी वर्षा जारी रह सकती है.

बीड में बारिश के चलते आज स्कूल बंद

महाराष्ट्र के बीड जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. इसे देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार यानी आज 16 सितंबर को कक्षा 1 से 7 तक के सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है. जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि तेज बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतर्क रहें, नदियों और नालों के पास न जाएं और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें

मुंबई BMC ने भी तटीय इलाकों से दूर रहने और जलभराव वाली सड़कों से बचने की सलाह दी है.