Mumbai Water Cut: मुंबई में पानी की किल्लत! 14 और 15 नवंबर को कई इलाकों में जल आपूर्ति रहेगी बाधित, जानें किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

Mumbai Water Cut: मुंबई में रहने वाले लोगों को 14 और 15 नवंबर को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शहर की मुख्य जलवाहिनी (Water Pipeline) पर रखरखाव और मरम्मत कार्य करने का निर्णय लिया है. इस दौरान 5 वाल्व (चार बटरफ्लाई और एक स्लूइस वाल्व) बदले जाएंगे, जिसके चलते दो दिनों के लिए जल आपूर्ति बाधित रहेगी.

14 नवंबर की सुबह 10 बजे से कटौती

बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, 14 नवंबर की सुबह 10 बजे से लेकर 15 नवंबर की सुबह 8 बजे तक, यानी लगभग 22 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी. इस दौरान नागरिकों से पानी का उपयोग सावधानीपूर्वक करने की अपील की गई है. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut: मुंबई में पानी की किल्लत? 7 से 9 अक्टूबर के बीच BMC ने की 10 फ़ीसदी कटौती की घोषणा; जानें प्रभावित इलाके

घाटकोपर सहित इन इलाकों में नहीं आएगा पानी?

घाटकोपर, कुर्ला, चेंबूर, माटुंगा, वडाला और सायन के कुछ हिस्सों में 14 और 15 नवंबर को 22 घंटे तक जल आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इन इलाकों को पुरानी और नई तानसा जलवाहिनी तथा विहार ट्रंक मेन पाइपलाइन से पानी मिलता है, जिस पर काम चलने वाला है.

दादर–सायन समेत इन इलाकों में भी नहीं आएगा पानी

सायन (पूर्व और पश्चिम), दादर पूर्व, माटुंगा पूर्व, वडाला, चुनाभट्टी के कुछ हिस्से, प्रतीक्षा नगर, शास्त्री नगर, आल्मेडा कंपाउंड, पंचशील नगर, वडाला ट्रक टर्मिनल, सोडा बिल्डिंग्स (न्यू कफ परेड), सायन कोलीवाड़ा–सरदार नगर, संजय नगर, गांधी नगर, मिठागर गांव का हिस्सा, वडाला और भीमवाड़ी गेट नंबर 4 और 5।

कुर्ला सहित इन इलाकों में भी नहीं आएगा पानी

न्यू टिलक नगर, लोकमान्य टिलक टर्मिनस, साबले नगर, संतोषी माता नगर, क्रांती नगर, नेहरू नगर, मदर डेयरी रोड, शिवसृष्टी रोड, नाईक नगर, जागृति नगर, केदारनाथ मंदिर मार्ग, एस.जी. बर्वे मार्ग (कुर्ला पूर्व), नवरे बाग, कामगार नगर, पुलिस कोठड़ी, हनुमान नगर, चुनाभट्टी, राहुल नगर, एव्हरर्ड नगर, कुरेशी नगर, तक्षशिला नगर, चाफे गली, पान बाजार, व्ही.एन. पुरव मार्ग, अलीदादा इस्टेट, राजीव गांधी नगर, म्हाडा कॉलनी, नागरवाड़ी और मुरब्बी रोड क्षेत्र.

चेंबूर सहित इन इलाकों में भी जल आपूर्ति रहेगी बाधित

टिलक नगर, टिलक नगर स्टेशन रोड, पेस्तोम सागर रोड (क्रमांक 1 से 6), ठक्कर बाप्पा कॉलनी (सेक्टर 1 से 4), शास्त्री नगर, वत्सलाताई नाईक नगर, सहकार नगर, शेल कॉलनी, इंदिरा नगर, एस.जी. बर्वे मार्ग, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के आसपास के इलाके, यशवंत नगर, सम्राट अशोक नगर, राजा मिलिंद नगर, आदर्श नगर, भक्ती पार्क, अजमेरा कॉलनी और एमएमआरडीए एसआरए कॉलनी क्षेत्र शामिल हैं.

बीएमसी की नागरिकों से अपील

बीएमसी द्वारा पानी की कटौती की घोषणा के बीच महापालिका ने नागरिकों से पानी का भंडारण पहले से करने और 14-15 नवंबर के दौरान पानी का उपयोग सोच-समझकर करने की अपील की है ताकि असुविधा कम से कम हो।