Mumbai Shocker: मुंबई के कुरार में ऑटो स्टैंड पर मामूली विवाद में चाकूबाजी; एक की मौत, बीच-बचाव करने आए तीन लोग घायल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 8 जून: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र कुरार से एक सनसनीखेज और खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ अप्पा पाड़ा स्थित एक ऑटो रिक्शा स्टैंड पर मामूली बात को लेकर उपजे विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप धारण कर लिया. पुलिस के अनुसार, दो लोगों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी और इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे तीन अन्य लोगों को भी घायल कर दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच कर रही है. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: मुंबई में युवक की शर्मनाक करतूत, 19 वर्षीय युवती को व्हाट्सऐप पर अश्लील वीडियो भेजकर यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार; VIDEO

ऑटो में बैठने के दौरान शुरू हुआ था विवाद; एक की मौत

जोन 12 के पुलिस उपायुक्त (DCP) गजनीन राजमाने ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह वारदात रविवार को कुरार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अप्पा पाड़ा इलाके में घटित हुई. मृतक की पहचान आकाश गोत्रे के रूप में की गई है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के समय पीड़ित और आरोपी अप्पा पाड़ा रिक्शा स्टैंड पर एक ऑटो के भीतर बैठे हुए थे. इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने पास में रखा धारदार चाकू निकालकर आकाश पर हमला कर दिया.

बीच-बचाव करने आए तीन लोग भी घायल; अस्पताल में भर्ती

जब आरोपियों ने आकाश पर चाकू से हमला किया, तो वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों और राहगीरों ने मामले को शांत कराने और बीच-बचाव करने का प्रयास किया. हालांकि, आरोपियों ने उन पर भी हमला बोल दिया.

डीसीपी राजमाने के मुताबिक, इस हमले में तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में से एक व्यक्ति के हाथ में गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे व्यक्ति के पेट में चाकू लगने के कारण गहरा घाव हुआ है.

दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में; सबूत जुटाने के लिए टीमें तैनात

वारदात को अंजाम देने के बाद भागने का प्रयास कर रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान विरेंद्र और महेंद्र के रूप में हुई है.

पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले से जुड़ी संबंधित विधिक धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है. मामले की गहराई से जांच करने, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने और घटना से जुड़े पुख्ता तकनीकी सबूत जैसे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज जुटाने के लिए पुलिस ने दो से तीन विशेष टीमों को काम पर लगाया है.

नशे की स्थिति की जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार

कुरार पुलिस इस समय घटना के समय आरोपियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति की भी जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि यह पता लगाने के लिए कि क्या वारदात के वक्त आरोपी किसी नशीले पदार्थ या शराब के प्रभाव में थे, उनके रक्त के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. पुलिस को अभी डॉक्टरों की अंतिम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद चार्जशीट में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जा सकती हैं. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.