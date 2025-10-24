Mumbai Rains: मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, IMD ने 26 अक्टूबर तक जारी किया येलो अलर्ट

मुंबई में एक बार फिर बारिश ने दस्तक दे दी है. गुरुवार शाम से शुरू हुई बारिश ने शुक्रवार, 24 अक्टूबर को भी शहर के कई इलाकों में जमकर बरसात की. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए 26 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है. तेज हवाओं, बिजली कड़कने और गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
मुंबई में लगातार दूसरे दिन शाम के समय मौसम ने करवट ली. दक्षिण दिशा से आए थंडरस्टॉर्म सिस्टम ने मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश कराई. सोशल मीडिया पर लोगों ने बारिश के कई फोटो और वीडियो शेयर किए, किसी ने लिखा, “वर्ली और दादर में बादल गरज रहे हैं,” तो किसी ने बताया कि “महालक्ष्मी, बायकुला और बांद्रा जैसे इलाकों में भी भारी बारिश शुरू हो चुकी है.”
IMD का अलर्ट: अगले 48 घंटे रहें सावधान
IMD ने मुंबई के साथ-साथ ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे में कुछ इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लोगों को बेकार की यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.
मुंबई में जोरदार बारिश
⛈️☔️ #MumbaiRains: Thunderstorm which came from South has induced fresh Thunderstorm over Mumbai & regions.
Will slowly move towards north from South Mumbai & might give rains throughout Mumbai & parts of MMR with thunders & lightnings.⛈️#MumbaiRain #MumbaiWeather pic.twitter.com/xwJ56iiCwZ
— WeatherMan (@IndiaWeather12) October 24, 2025
Mumbai ne toh winter skip kar diya aur seedha monsoon mein ghus gaya! ☔️💀 Ab toh barish ka mazza hi kuch aur hai! #MonsoonVibes#MumbaiRains pic.twitter.com/re9AIYEnM6
— Rishi (@KingRishi2005) October 24, 2025
मुंबई में मौसम का मूड
मौसम विभाग ने शुक्रवार को सुबह ही कहा था कि आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और दोपहर से शाम के बीच गरज के साथ बारिश हो सकती है. शाम तक यह भविष्यवाणी सच साबित हुई जब मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो गई.
सोशल मीडिया पर #MumbaiRains ट्रेंड
बारिश के बाद सोशल मीडिया पर #MumbaiRains ट्रेंड करने लगा. लोगों ने बारिश का लुत्फ उठाते हुए फोटो और वीडियो शेयर किए, तो कुछ ने ट्रैफिक और जलभराव की शिकायतें भी कीं.