Mumbai Rain Update: मुंबई, ठाणे सहित आसपास के जिलों में आज होगी बारिश? जानें 26 अगस्त का ताजा मौसम अपडेट
(Photo Credits Twitter)

Mumbai Rain Update:  देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज (26 अगस्त 2025) मुंबई में भारी बारिश की संभावना कम है. हालांकि, बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो सकती है. तापमान 24°C से 29°C के बीच रहने की उम्मीद है.

ठाणे का हाल

ठाणे में कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में आसमान साफ है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि ठाणे में भी आज तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की फुहारों के साथ बारिश हो सकती है.

पालघर और नवी मुंबई का हाल

पालघर और नवी मुंबई में भी ज्यादातर आसमान साफ है, लेकिन कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं. इन दोनों जिलों में आज बारिश की संभावना कम है, और यदि बारिश होती भी है तो वह हल्की फुहारों तक सीमित रह सकती है.

रायगढ़ का हाल

मुंबई और ठाणे के विपरीत, रायगढ़ जिले में हल्की बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने रायगढ़ के लिए पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन आज बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद है.

स्कूल-कॉलेज खुले रहेंगे

मुंबई, ठाणे, पालघर, और नवी मुंबई में स्कूल और कॉलेज आज खुले रहेंगे. पिछले सप्ताह भारी बारिश के कारण इन जिलों में स्कूल दो दिन बंद रहे थे, और सरकारी व निजी कार्यालयों को भी एक दिन के लिए बंद करना पड़ा था. हालांकि, आज मौसम में सुधार के चलते सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई हैं.

महाराष्ट्र के अन्य जिलों का हाल

मुंबई, ठाणे, पालघर, और नवी मुंबई में जहां बारिश की तीव्रता कम है, वहीं नासिक, सतारा, और कोकण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश जारी है. राहत की बात यह है कि इन जिलों में भी भारी बारिश की संभावना नहीं है.

IMD की सलाह

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने लोगों से सतर्क रहने और पानी से भरे इलाकों से बचने की सलाह दी है. नागरिकों को ट्रैफिक अपडेट्स पर नजर रखने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सिफारिश की गई है.