मुंबईकरों की 'इंसानियत', भीड़ भरी लोकल के फर्स्ट क्लास कोच में सोता रहा कुत्ता, यात्रियों ने खड़े होकर सफर करना बेहतर समझा, वायरल VIDEO ने जीता लोगों का दिल

मुंबई, 2 फरवरी. भागदौड़ भरी मुंबई में अक्सर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में होते हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने शहर के 'मानवीय' चेहरे को एक बार फिर दुनिया के सामने पेश किया है. मुंबई लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में एक आवारा कुत्ते को सीट पर शांति से सोते हुए देखा गया. खास बात यह रही कि कोच में काफी भीड़ होने के बावजूद यात्रियों ने उस बेजुान को जगाने या हटाने के बजाय, खुद खड़े होकर सफर करना बेहतर समझा.

पुलिस अधिकारी ने साझा किया वीडियो

इस दिल छू लेने वाले वीडियो को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और पशु प्रेमी सुधीर कुडलकर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया है. कुडलकर, जो खुद पशुओं के बचाव और उनके खान-पान (फीडर) के लिए जाने जाते हैं, ने इस वीडियो के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, "क्या यह इंसानियत है? मुंबई लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक कुत्ता सो रहा था. यात्रियों ने उसकी नींद में खलल न डालते हुए खड़े होकर सफर करना चुना. यह दिखाता है कि बेजुबानों के लिए प्यार और इंसानियत आज भी जिंदा है."

मुंबई की 'इंसानियत

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, नेटिजन्स ने यात्रियों के इस व्यवहार की जमकर सराहना की. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने इसे "सच्चा सह-अस्तित्व" (True Coexistence) बताया. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "जब दयालुता प्यार की भाषा बोलती है, तो ऐसे ही खूबसूरत पल बनते हैं."

मुंबईकरों के लिए, जो जानते हैं कि लोकल ट्रेनों में एक इंच जगह के लिए कितना संघर्ष होता है, यह दृश्य वास्तव में दुर्लभ और प्रेरणादायक था. कमेंट सेक्शन में लोगों ने यात्रियों को "इंसानियत वाले इंसान" कहकर संबोधित किया.

'नफरत के बीच प्यार की जीत'

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ यूजर्स ने हालिया सामाजिक परिवेश का भी जिक्र किया. एक यूजर ने लिखा, "काश दुनिया को पता चले कि हमारे देश में नफरत से कहीं ज्यादा प्यार है. और यह प्यार प्राकृतिक है, जबकि नफरत पैदा की जाती है." कई लोगों ने उन यात्रियों का विशेष रूप से धन्यवाद किया जिन्होंने कुत्ते को सीट से नीचे नहीं उतारा.

मुंबई लोकल और बेजुबान

मुंबई की लोकल ट्रेनों में अक्सर रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले कुत्ते गलती से या आराम की तलाश में डिब्बों में चढ़ जाते हैं. हालांकि आमतौर पर लोग इन्हें हटा देते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो ने एक नई मिसाल कायम की है. यह घटना दर्शाती है कि शहरी व्यस्तता के बीच भी संवेदनशीलता बनी रह सकती है.

क्या आप मुंबई में आवारा पशुओं के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं या रेलवे द्वारा पशु सुरक्षा के लिए जारी किए गए किसी विशेष निर्देश के बारे में जानना चाहते हैं?