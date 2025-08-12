Mumbai Gang Rape: मुंबई में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार, 5 को भेजा बाल सुधार गृह

(Photo Credits Pixabay)

मुंबई, 12 अगस्त : मुंबई में आरोपियों ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. जानकारी के अनुसार, 6 लोगों ने कथित तौर पर तीन महीने में कई बार 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया. कालाचौकी पुलिस स्टेशन ने 25 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार किया और 5 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह में भेज दिया.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक आरोपी की प्रेमिका पीड़िता के घर पहुंची थी. उसने 15 वर्षीय लड़की को अपने और आरोपी के प्रेम संबंध के बारे में जानकारी दी और उसके प्रेमी के साथ रिश्ता बनाने को लेकर पीड़िता से झगड़ा किया. इसके बाद यह मामला सामने आया. यह भी पढ़ें : Fact Check: उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारीयों का शराब पीते हुए वीडियो है काफी पुराना, अभी का बताकर हो रहा है वायरल, जाने इसकी सच्चाई

उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने अपनी बेटी के मोबाइल फोन को चेक किया और उसमें आरोपी के साथ पीड़िता के शारीरिक संबंधों से संबंधित कुछ वीडियो और मैसेज थे. इसके बाद परिजनों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 6 में से 5 आरोपी नाबालिग हैं. पुलिस ने बालिग को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया