Mumbai BEST AC Bus: मुंबई की बेस्ट बेड़े में जुड़ेंगी 1,500 नई मिडी इलेक्ट्रिक एसी बसें, जानें रूट और विस्तार योजना

Mumbai BEST AC Bus: मुंबई में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए 'बेस्ट' (BEST) उपक्रम ने एक बड़ी परिवहन राहत योजना तैयार की है. मुंबई की संकरी सड़कों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के आसपास के इलाकों में फीडर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बेस्ट प्रशासन ने 1,500 नई मिडी (Midi) इलेक्ट्रिक एसी बसें खरीदने का फैसला किया है. ये बसें केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री ई-बस सेवा' योजना के तहत 12 वर्षों के लिए लीज (भाड़े) पर ली जाएंगी. इस संबंध में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निविदाएं (Tenders) जारी कर दो निजी कंपनियों का चयन भी कर लिया गया है.
CM फडणवीस के सुझाव पर अमल
कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेस्ट के विभिन्न सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने उपक्रम की आय बढ़ाने और रेलवे व मेट्रो स्टेशन परिसरों सहित मुंबई की संकरी गलियों में बेहतर परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए छोटे आकार की मिडी बसें चलाने का विशेष सुझाव दिया था. वर्ष 2024 में बेस्ट के बेड़े में लगभग 1,600 मिडी बसें शामिल थीं, लेकिन अवधि समाप्त होने और कुछ तकनीकी शिकायतों के कारण इन्हें कबाड़ में बेचना पड़ा था, जिससे इनकी संख्या काफी कम हो गई थी. अब इसी कमी को पूरा करने के लिए नया प्लान तैयार किया गया है.
9 मीटर लंबी बसें संभालेंगी संकरी सड़कों का जिम्मा
बेस्ट सूत्रों के अनुसार, ये नई बसें 9 मीटर लंबी होंगी. छोटे आकार के कारण इन मिडी बसों को मुंबई की भौगोलिक रूप से कठिन और संकरी सड़कों, जैसे पहाड़ी रास्तों, तटीय इलाकों और भारी भीड़ वाले रेलवे स्टेशन परिसरों में आसानी से चलाया जा सकेगा. वर्तमान में बेस्ट के पास कुल 2,792 बसें हैं, जिनमें से बेस्ट की खुद की केवल 249 बसें (37 महिला विशेष तेजस्विनी मिडी बसों सहित) हैं, जबकि 2,543 बसें भाड़े पर संचालित हो रही हैं. वर्तमान बेड़े में कुल 625 मिडी बसें शामिल हैं, जिनकी संख्या में इस नए फैसले के बाद बड़ा इजाफा होगा.
गणेशोत्सव या दिवाली के बाद शुरू होगी आपूर्ति
इन बसों को लीज पर लेने की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है. हालांकि, इसके वित्तीय आवंटन को लागू करने से पहले बेस्ट समिति की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है. अधिकारियों ने लक्ष्य रखा है कि इस साल गणेशोत्सव या दिवाली के त्योहार के बाद इन 1,500 मिडी बसों को अलग-अलग चरणों में बेस्ट के बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा.
पुरानी आपूर्ति में देरी से उठ रहे हैं सवाल
इस नई घोषणा के बीच बेस्ट की पुरानी खरीद प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं. लगभग दो से तीन वर्ष पहले बेस्ट ने 'ऑलेक्ट्रा' (Olectra) कंपनी को 4,500 बड़ी एसी इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति का ठेका दिया था. हालांकि, डिलीवरी की धीमी रफ्तार के कारण अब तक केवल 735 बसें ही बेस्ट के बेड़े में शामिल हो सकी हैं. इस धीमी गति के बावजूद बेस्ट प्रशासन द्वारा 1,500 अतिरिक्त मिडी बसों के लिए नए टेंडर जारी करने के फैसले को मुंबई की परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम माना जा रहा है.