CSMT Platform No 18: मुंबई का सबसे व्यस्त सीएसएमटी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 18 रीडेवलपमेंट के चलते 1 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक रहेगा बंद; कई ट्रेन सेवाओं पर असर

CSMT Platform No 18 Update: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक हैं. इस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर 1 अक्टूबर से 19 दिसंबर 2025 तक, यानी करीब 80 दिनों तक ट्रेन संचालन बंद रहेगा. केंद्रीय रेलवे द्वारा किए जा रहे पुनर्विकास कार्यों के कारण यह कदम उठाया जा रहा है. इस रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की तरफ से किया जा रहा है. आरएलडीए के रीडेवलपमेंट के चलते इस दौरान कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर इसका असर पड़ेगा.

रिडेवलपमेंट का कारण

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर आधारभूत कार्य और सुरक्षा बैरिकेड लगाने के लिए यह बंदी आवश्यक है. निर्माण कार्य पूरा होने और प्लेटफॉर्म को यात्री उपयोग के लिए सौंपने के बाद ही ट्रेन सेवाएं इस प्लेटफ़ार्म पर फिर से बहाल होंगी.

प्रभावित सेवाएं

सबअर्बन ट्रेनें: स्थानीय (सबअर्बन) सेवाएं इस बंदी से अप्रभावित रहेंगी.

स्थानीय (सबअर्बन) सेवाएं इस बंदी से अप्रभावित रहेंगी. लंबी दूरी की ट्रेनें: प्लेटफॉर्म 18 से संचालित होने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को अन्य प्लेटफॉर्मों (11 से 17) पर स्थानांतरित किया जाएगा. विशेष रूप से प्रभावित ट्रेनें 12112 अमरावती-सीएसएमटी एक्सप्रेस और 11002 बल्लारशाह-सीएसएमटी नंदीग्राम एक्सप्रेस, जो 30 सितंबर से यात्रा शुरू करेंगी, को अगली सूचना तक दादर स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट किया जाएगा.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रीमियम ट्रेनों के रखरखाव की समय-सीमा थोड़ी सख्त हो सकती है, लेकिन यात्री सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा।.

प्लेटफॉर्म 18 की अहमियत

सीएसएमटी के प्लेटफॉर्म 11 से 18 प्रतिदिन 40 से 45 लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन करते हैं, जिनमें से 6 से 8 ट्रेनें अकेले प्लेटफॉर्म 18 से चलती हैं. रोजाना लगभग 1 लाख यात्री इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं. इस बंदी से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

पहले हुए कार्य

इस साल की शुरुआत में प्लेटफॉर्म 12 और 13 को 24-कोच ट्रेनों के लिए अपग्रेड किया गया था, जिससे शेड्यूल में अस्थायी व्यवधान हुआ था. अब प्लेटफॉर्म 18 पर भी इसी तरह का रिडेवलपमेंट कार्य किया जाएगा, जिसमें ऊंचे पैदल डेक, टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया, फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट और एंटरटेनमेंट जोन शामिल होंगे.