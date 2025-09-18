Meenatai Thackeray: मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर पेंट फेंकने का मामला, मुंबई पुलिस ने आरोपी उपेंद्र पावस्कर को किया गिरफ्तार

(Photo Credits ANI)

Meenatai Thackeray: मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क इलाके में 17 सितंबर 2025 को सुबह करीब 6:30 बजे मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर लाल तेल रंग फेंका गया था. इस घटना के एक दिन बाद, 18 सितंबर को मुंबई पुलिस ने आरोपी उपेंद्र पावस्कर को गिरफ्तार कर लिया. पावस्कर को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया, और वह शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन क्षेत्र का निवासी है.

पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में करेगी पेश

पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह कृत्य व्यक्तिगत था या किसी के इशारे पर किया गया. यह भी पढ़े: VIDEO: मीनाताई ठाकरे स्मारक पर रंग फेंकने से मुंबई के शिवाजी पार्क में बढ़ा तनाव, ठाकरे गुट सड़कों पर उतरा; MNS प्रमुख राज ने भी किया स्थल का दौरा

उद्धव ठाकरे का बयान

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घटना की निंदा करते हुए कहा, "घटना की निंदा करना ही काफी नहीं है. इसके पीछे कौन है, उसे तलाशना होगा। मुझे लगता है कि इसके पीछे दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। पहला वह जिसे अपने माता-पिता का नाम लेने में शर्म आती हो, और दूसरा वह जो महाराष्ट्र में दंगे-फसाद कराने की साजिश कर रहे हों।"

मुख्यमंत्री फडणवीस की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए। गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने कहा कि मीनाताई शिवसैनिकों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की है

पुलिस कार्रवाई

शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 298 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है.फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है यह जानने के लिए कि क्या यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक तनाव में कमी आई है.