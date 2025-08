Dadar Railway Station News: मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर टिकट जांच के दौरान महिला ने मचाया हंगामा; जुर्माना न देने पर विरोध; देखें VIDEO

Dadar Railway Station News: बिना टिकट यात्रा को लेकर मुंबई में इस समय टिकट जांच तेज कर दी गई है. इसी क्रम में दादर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर टिकट जांच के दौरान जब एक महिला से टिकट दिखाने को कहा गया, तो उसने हंगामा मचा दिया. महिला रेलवे ब्रिज पर जोर-जोर से टिकट निरीक्षकों और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कर्मचारियों से बहस करने लगी. वह न केवल अपना टिकट दिखाने से इनकार कर रही थी, बल्कि जुर्माना भरने से भी मना कर दिया.

महिला और रेलवे कर्मचारियों के बीच चल रही यह बहस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे कर्मचारी कई बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला उनकी बात नहीं मान रही और लगातार बहस करती जा रही है. फिलहाल इस महिला का नाम और पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. यह भी पढ़े: Mumbai: लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री ने टिकट चेकिंग के दौरान TC पर किया हमला, बोरीवली में निरीक्षण कार्यालय में की तोड़फोड़

At Mumbai’s Dadar railway station, a woman sparked a scene after being stopped for a ticket check on the foot-over bridge. Dressed in office attire, she loudly argued with ticket inspectors and RPF personnel, refusing to show her ticket or pay the fine.

