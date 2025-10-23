‘मोदीज मिशन: वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के सफर पर किताब होगी लॉन्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की असाधारण जिंदगी और राजनीतिक सफर पर लिखी गई बायोग्राफी की लिस्ट में 'मोदीज मिशन' नाम की एक नई किताब भी शामिल होने वाली है. इस किताब को शुक्रवार को मुंबई में लॉन्च किया जाएगा. जाने-माने लेखक बर्जिस देसाई की लिखी यह किताब, वडनगर में एक साधारण बचपन से लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) तक पीएम मोदी के असाधारण सफर के बारे में है. महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शुक्रवार को किताब को रिलीज करेंगे. इस इवेंट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा कई जाने-माने लोग भी शामिल होंगे.

लेखक के मुताबिक, '''मोदीज मिशन' कोई बायोग्राफी नहीं, बल्कि आइडिया की कहानी है. किताब में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी मुश्किलों और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद देश को जगाने वाले एक जरिया के तौर पर उभरने पर बात की है.'' इस किताब में पीएम मोदी के बचपन और जवानी के शुरुआती अनुभवों के बारे में बताया गया है, जिसने उनकी सामाजिक-आर्थिक सोच और गवर्नेंस को लेकर उनके नजरिए को बनाया है. यह किताब उन झूठों को 'बेनकाब' करने की कोशिश करती है, जो इंटेलेक्चुअल एलीट के एक हिस्से ने गवर्नेंस को 'पटरी से उतारने' के लिए पीएम मोदी के बारे में फैलाए हैं. यह किताब भारत के सांस्कृतिक गर्व को मजबूत करने और एक अच्छा वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए पीएम मोदी की लगातार कोशिशों का एक पूरा लेकिन आसान ब्यौरा भी देती है. यह भी पढ़ें : Tamil Nadu: पूर्वोत्तर मानसून से पहले मा. सुब्रमण्यन ने किया अड्यार नदी मुहाने का निरीक्षण, ड्रेजिंग कार्य की समीक्षा

यह इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे पीएम मोदी की लीडरशिप ने भारत की समग्र एकाग्रता को बढ़ाया और पारदर्शी, परिणाम से जुड़े शासन को पक्का किया. भारतीय अर्थव्यवस्था के फॉर्मलाइजेशन से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक, यह किताब पीएम मोदी के बड़े फैसले लेने के तरीकों को बताती है. बर्जिस देसाई मुंबई के एक वकील और लेखक हैं. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें पारसी कल्चर पर बहुत पसंद की गई किताबें, 'ओह! दोज पारसीज' और 'द बावाजी' शामिल हैं. 'मोदीज मिशन' किताब के पब्लिशर रूपा पब्लिकेशन्स हैं किताब की पहले से तारीफ करते हुए, देश के जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले लीडर्स में से एक हैं. यह किताब बताती है कि कैसे उन्होंने बिना थके भारत को दुनिया में ऊपर उठाने की कोशिश की है.''