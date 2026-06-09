MHT CET PCB Result 2026 OUT: महाराष्ट्र में एमएचटी सीईटी पीसीबी ग्रुप के नतीजे घोषित, cetcell.mahacet.org ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

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MHT CET PCB Result 2026 OUT: स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, महाराष्ट्र ने आज यानी 9 जून 2026 को एमएचटी सीईटी (MHT CET) पीसीबी (फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी) ग्रुप के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब महासीईटी की आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं. परिणाम जारी होने के साथ ही महाराष्ट्र के विभिन्न कॉलेजों में फार्मेसी, एग्रीकल्चर (कृषि) और अन्य संबद्ध विज्ञान पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की उम्मीद कर रहे हजारों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. अपना रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया

उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके डाउनलोड कर सकते हैं. प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान इस दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी. यह भी पढ़े: HPBOSE Class 10th Result 2026 OUT: हिमाचल बोर्ड ने जारी किए 10वीं के परिणाम, hpbose.org पर ऐसे करें रिजल्ट चेक

सबसे पहले महासीईटी की आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध 'MHT CET Result 2026' वाले लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद मांगे गए लॉगिन क्रेडेंशियल (पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें.

जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें.

आपका एमएचटी सीईटी पीसीबी स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

कई सत्रों में आयोजित की गई थी परीक्षा

एमएचटी सीईटी 2026 पीसीबी ग्रुप की परीक्षा का पहला प्रयास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित किया गया था. परीक्षा का आयोजन निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुल 11 सत्रों (सेशंस) में किया गया था. यह परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों (शिफ्टों) में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में हुई थी. सुबह की पाली का समय 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक था, जबकि दोपहर की पाली 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी.

इस परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी (आंसर की) 13 मई को जारी की गई थी. उत्तर कुंजी के साथ ही सीईटी सेल ने आपत्ति दर्ज कराने की खिड़की भी खोल दी थी, ताकि उम्मीदवार किसी भी गलत उत्तर को चुनौती दे सकें. आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 तय की गई थी. सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद ही यह अंतिम परिणाम तैयार किया गया है.

परसेंटाइल पद्धति से तैयार हुआ स्कोर

सीईटी सेल के अनुसार, उम्मीदवारों के परसेंटाइल स्कोर की गणना उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त कच्चे (वास्तविक) अंकों के आधार पर की गई है. चूंकि परीक्षा कई सत्रों में आयोजित की गई थी, इसलिए विभिन्न सत्रों के प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर को संतुलित करने के लिए परसेंटाइल-आधारित मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया गया है. यह पद्धति उम्मीदवारों के प्रदर्शन की तुलना उसी सत्र में बैठने वाले अन्य छात्रों से करके निष्पक्षता सुनिश्चित करती है.

परिणाम घोषित होने के बाद अब सफल उम्मीदवार महाराष्ट्र के विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों में स्नातक स्तर के कोर्सेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर सकते हैं. सीईटी सेल आने वाले हफ्तों में काउंसलिंग शेड्यूल, सीट आवंटन (सीट अलॉटमेंट) की प्रक्रिया और प्रवेश की समय-सीमा के संबंध में विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.