Meerut Acid Attack Case: मेरठ एसिड अटैक मामले में मुठभेड़ में आरोपी महेंद्र गिरफ्तार, बात नहीं करने पर कराया हमला

मेरठ, 25 सितंबर : उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक युवक ने पूर्व प्रेमिका के बात नहीं करने पर उस पर तेजाब से हमला करवा दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई है. पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात नाबालिग व्यक्ति ने युवती पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसमें उसका हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. जांच में पता चला कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने एक नाबालिग को पैसों का लालच दिया था.

सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए चार टीम का गठन किया गया था. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेजाब फेंकने वाले नाबालिग की पहचान की और उसे हिरासत में लिया. उसने पूछताछ में पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसके बाद मुख्य आरोपी महेंद्र प्रजापति की तलाश शुरू की गई और पूरे इलाके में घेराबंदी कर जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाया गया. पुलिस को महेंद्र के पुलिया के पास होने की सूचना मिली. जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो वह बाइक पर वहां से भागने लगा, लेकिन अचानक बाइक के फिसलने से वह गिर गया.

महेंद्र ने पुलिस को पास आते देख गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली पैर में लगने से वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से एक तमंचा, दो कारतूस, और एक बाइक बरामद हुई है. पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि वह और पीड़िता एक-दूसरे से प्यार करते थे. युवती ने उससे बात करनी बंद कर दी थी. कई बार फोन करने पर भी वह कोई जवाब नहीं देती थी, जिससे नाराज होकर उसने एक नाबालिग को दो हजार रुपए का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया.