Snake Bite Incident in Mathura: यूपी के मथुरा में जैकेट में जिंदा कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा रिक्शा चालक, देखने के बाद लोगों के उड़े होश; VIDEO

Snake Bite Incident in Mathura: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.यहां एक ई-रिक्शा चालक ने उस समय अस्पताल के स्टाफ और मरीजों के होश उड़ा दिए, जब वह खुद को काटने वाले जहरीले कोबरा सांप को अपनी जैकेट की जेब में रखकर सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुंच गया। युवक का तर्क था कि वह सांप को इसलिए साथ लाया है ताकि डॉक्टरों को यह पता चल सके कि उसे किस प्रजाति के सांप ने काटा है.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, शिवाजी नगर निवासी 39 वर्षीय दीपक राजपूत पेशे से ई-रिक्शा चालक है. सोमवार को जब वह वृंदावन रोड पर ई-रिक्शा की बैटरी लेने जा रहा था, तभी एक जहरीले सांप ने उसकी उंगली में काट लिया। सामान्य तौर पर लोग सांप के काटने के बाद दहशत में आ जाते हैं, लेकिन दीपक ने साहस (या कहें दुस्साहस) दिखाते हुए उस सांप को पकड़ लिया और अपनी जैकेट की जेब में सुरक्षित रख लिया। इसके बाद वह अपना ई-रिक्शा खुद चलाकर जिला अस्पताल पहुंचा. यह भी पढ़े: किंग कोबरा को छूने की कोशिश करते ही हुआ मौत से सामना, Viral Video में देखें कैसे बाल-बाल बची लड़की की जान

मथुरा में जैकेट में जिंदा कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा

मथुरा में एक ई-रिक्शा वाले को सांप ने काट लिया। सांप ऐसा वैसा नहीं- एकदम फ़नधारी आदमी जिला अस्पताल में खड़े होकर चिल्ला रहा था कि उसका इलाज नहीं हो रहा। तभी एक ने कहा - कहां है सांप? तो उसने जैकेट के अंदर से जिंदा सांप निकाल कर दिखा दिया। ग़ज़ब धुरंधर लोग हैं 😂 pic.twitter.com/k4nSnrIRin — Govind Pratap Singh | GPS (@govindprataps12) January 13, 2026

Man Brings Live Cobra to Hospital in Mathura

In UP's Mathura, a man arrived at a government hospital complaining of snake bite. Reporter: Where is the snake? Man opens jacket zip, draws the snake out. Here it is. pic.twitter.com/ub1Pvq6ifz — Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 13, 2026

अस्पताल में मची अफरा-तफरी

जैसे ही दीपक इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और डॉक्टरों से इलाज की गुहार लगाई, डॉक्टरों ने उससे पूछा कि किस सांप ने काटा है. इस पर दीपक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जैकेट से फन फैलाए हुए कोबरा को बाहर निकाल दिया। जिंदा सांप को देखते ही डॉक्टर, नर्स और वहां मौजूद तीमारदार अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे. अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

सड़क पर चक्का जाम

डॉक्टरों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दीपक से सांप को अस्पताल से बाहर ले जाने को कहा. इस बात से नाराज होकर दीपक ने अस्पताल के मुख्य द्वार के पास अपना ई-रिक्शा खड़ा कर जाम लगा दिया. उसने जिद पकड़ ली कि जब तक उसका इलाज शुरू नहीं होगा, वह सांप को नहीं छोड़ेगा। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दीपक को समझाया और सांप को एक प्लास्टिक के डिब्बे में सुरक्षित बंद करवाया.

डॉक्टरों की सलाह

काफी हंगामे के बाद डॉक्टरों ने दीपक को एंटी-वेनम इंजेक्शन लगाया और उसे निगरानी में रखा. डॉक्टरों का कहना है कि अब उसकी हालत स्थिर है. चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांप को पकड़कर अस्पताल लाना बेहद खतरनाक और अनावश्यक है.

फिलहाल, सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दीपक बड़ी मासूमियत से पुलिस और डॉक्टरों को अपनी जेब से सांप निकालकर दिखा रहा है.