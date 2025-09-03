VIDEO: हरिद्वार में गणेश विसर्जन के गंगा में बहा युवक, हादसे का वीडियो आया सामने

गणेश विसर्जन के दौरान युवक गंगा की तेज धारा में बह गया. (Photo : X)

हरिद्वार: कनखल इलाके में गणेश विसर्जन के समय एक दुखद घटना घटी. मंगलवार देर रात, जब लोग गणपति की मूर्ति को विसर्जित कर रहे थे, तभी एक युवक गंगा के तेज बहाव में बह गया. इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

घटना कनखल के राजघाट की है. जानकारी के मुताबिक, संदेश नगर के रहने वाले 38 वर्षीय निखिल गुप्ता भी गणेश विसर्जन के लिए वहां मौजूद थे. जब वे मूर्ति को विसर्जित कर रहे थे, तो अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गंगा नदी में जा गिरे.

वहां मौजूद लोगों ने बताया कि नदी का बहाव बहुत तेज था और अंधेरा भी काफी हो चुका था. इसलिए, कुछ ही पलों में निखिल नजरों से ओझल हो गए. खबर मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने पूरी रात निखिल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव और अंधेरे के कारण वे सफल नहीं हो पाए.

आज सुबह से ही युवक को ढूंढने के लिए फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रमोहन सिंह ने बताया है कि गोताखोरों की टीम लगातार निखिल की तलाश में जुटी हुई है.