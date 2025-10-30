'मुझे मां बनाओ और 25 लाख पाओ'… अजीबोगरीब ठगी का शिकार बना शख्स, गवाएं 11 लाख

पुणे: सोशल मीडिया पर ठगी के तरीके आजकल तेजी से बदलते जा रहे हैं. कभी लोन का झांसा, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन इस बार मामला इतना अजीब है कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. पुणे के एक 44 वर्षीय कॉन्ट्रैक्टर को एक वीडियो विज्ञापन ने ऐसा फंसाया कि उसने लाखों रुपये गंवा दिए. शख्स से कहा गया था कि किसी महिला को मां बनाना है और बदले में 25 लाख रुपये मिलेंगे. घटना सितंबर 2024 की है. Pregnant Job Scam ठगी का शिकार बने कॉन्ट्रैक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला कह रही थी, “मुझे मां बनाओ, बदले में दूंगी 25 लाख रुपये. पढ़ाई, जाति या रंग से कोई फर्क नहीं.”
इस वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करने पर कथित "प्रेग्नेंट जॉब" कंपनी के असिस्टेंट ने उससे बातचीत की और कहा कि आगे बढ़ने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.
हफ्तों तक फीस वसूली, 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन
फर्जी कंपनी ने उसे अलग-अलग बहानों से पैसे भेजने के लिए कहा जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, आईडी कार्ड, वेरिफिकेशन, GST, TDS, मेडिकल प्रोसेसिंग. ठगों ने उसे मनोवैज्ञानिक रूप से इतना कन्विंस कर लिया कि उसने एक-एक कर 100 से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन्स कर दिए और कुल 11 लाख रुपये ठगों के खाते में भेज दिए. पुलिस ने बताया कि शख्स को लालच देकर और कभी दबाव डालकर पैसे निकलवाए गए.
सवाल पूछे तो ब्लॉक कर दिया
जब पीड़ित को शक हुआ और उसने एजेंट से सवाल पूछना शुरू किया, तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया गया. तभी उसे एहसास हुआ कि वह बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका है. मामला दर्ज करवाते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.