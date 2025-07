VIDEO: गुजरात में बड़ी साजिश नाकाम, ATS ने गिरफ्तार किए 4 अल-कायदा आतंकी, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े दस्तावेज और नकली नोट बरामद

Four Al-Qaeda Terrorists Arrested: गुजरात की एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. ATS ने ऐसे चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जो आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े हुए थे. हैरानी की बात ये है कि ये लोग सिर्फ आतंक फैलाने की साजिश नहीं कर रहे थे, बल्कि नकली नोटों का रैकेट भी चला रहे थे. यानी आतंक फैलाने के लिए ये लोग पैसे जुटाने के नए-नए तरीके अपना रहे थे. ATS के डीआईजी सुनील जोशी ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है.

वह पाकिस्तान के एक इंस्टाग्राम यूजर के संपर्क में था और भारत में जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बना रहा था. ये लोग सोशल मीडिया पर जिहादी सोच फैलाने में भी काफी एक्टिव थे.

ये भी पढें: गुजरात एटीएस ने अलकायदा से संबद्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, चार लोग गिरफ्तार

Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS) arrests 4 Al-Qaeda linked terrorists involved in running fake currency racket.

ATS DIG Sunil Joshi says accused had been actively propagating terrorist ideology through various social media platforms and suspicious applications. #GujaratATS… pic.twitter.com/Bw08oaNAjr

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 24, 2025