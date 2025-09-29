Maharashtra Schools Update: महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते पालघर समेत कई ज़िलों में आज स्कूल बंद, जानें 29 सितंबर को मुंबई का मौसम कैसा रहेगा

Representational Image | PTI

Maharashtra Schools Update: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई ज़िलों में पिछले तीन दिन से लगातार भारी बारिश जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को मुंबई सहित कई ज़िलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसमें अत्यधिक भारी वर्षा, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की चेतावनी दी गई है. इन्हीं सुरक्षा कारणों से पालघर, नांदेड़, लातूर समेत कई ज़िलों में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में 29 सितंबर को अवकाश घोषित कर दिया गया है ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके.

पालघर जिले में सभी स्कूल बंद

पालघर जिले में बाढ़ और जलभराव की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जिला परिषद स्कूलों, नगर निगम स्कूलों और सहायता प्राप्त संस्थानों में आज छुट्टी घोषित की है.

नांदेड़ और लातूर में भी आज स्कूल बंद रहेंगे

नांदेड़ और लातूर में ऑरेंज अलर्ट के चलते जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों, जिला परिषद स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों, कोचिंग क्लासेज और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में 29 सितंबर को अवकाश घोषित किया है.

रेड अलर्ट वाले जिले:

मौसम विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र के नासिक, पालघर, ठाणे, मुंबई सिटी, मुंबई उपनगरीय, रायगढ़ और पुणे ज़िलों में बादल छाए रहने के साथ-साथ अत्यधिक भारी वर्षा और तूफानी हवाओं की संभावना है.

ऑरेंज अलर्ट वाले जिले

नंदुरबार, जलगांव, भंडारा, रत्नागिरी, सतारा और सिंधुदुर्ग ज़िलों में भी भारी वर्षा, बिजली गिरने और तेज़ आंधियों की संभावना के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर पहले से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते इन ज़िलों में भी कई स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया .

येलो अलर्ट वाले जिले:

महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच IMD ने गोंदिया, गढ़चिरोली, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, जलना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नांदेड़, हिंगोली, परभणी, बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली और कोल्हापुरके लिए येलो अलर्ट जारी किया हैं

महाराष्ट्र सरकार की अपील:

महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने और राहत कार्यों को तेज़ करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है. छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने स्थानीय प्रशासन और स्कूलों के अपडेट्स लगातार चेक करते रहें.