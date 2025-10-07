Maharashtra: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई राहत सामग्री, सरकार ने दिया मदद का भरोसा

(Photo Credits ANI)

नांदेड़, 7 अक्टूबर : महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्राथमिकता दी है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मराठवाड़ा के विभिन्न जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है. इसी कड़ी में, नांदेड़ जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिए 6 अक्टूबर को 22 ट्रकों का एक काफिला रवाना किया गया. इन ट्रकों में खाद्यान्न, स्कूल सामग्री, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं नांदेड़ में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई गांव और कस्बे प्रभावित हुए हैं. लोगों के घर, फसल और आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा है. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सहायता भेजने का निर्देश दिया.

राहत सामग्री को स्थानीय विधायकों बालाजी कल्याणकर, आनंद बोंधारकर और बाबूराव पाटिल कोहलीकर के माध्यम से बाढ़ प्रभावित नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा. ये विधायक प्रभावित क्षेत्रों में राहत वितरण की निगरानी करेंगे ताकि जरूरतमंदों तक मदद समय पर पहुंचे. डिप्टी सीएम के कार्यालय के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने स्थानीय प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में कोई कमी न रहे. इसके अलावा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छ पानी की आपूर्ति पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बीमारियों को रोका जा सके.

डिप्टी सीएम के कार्यालय के मुताबिक, मराठवाड़ा के अन्य जिलों में भी राहत कार्य जारी हैं. सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजे और पुनर्वास की योजनाओं की भी घोषणा की है. इसके अलावा, लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें. राहत कार्यों की निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने तक सहायता जारी रहेगी.