No Exams During Ganesh Festival in Maharashtra: राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की मांग पर महाराष्ट्र सरकार का फैसला, गणेशोत्सव के दौरान नहीं होंगी परीक्षाएं, आदेश जारी

(Photo Credits IANS)

No Exams During Ganesh Festival in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है. इसी के संदर्भ में, स्कूल शिक्षा मंत्री आशिष शेलार (Minister Ashish Shelkar) से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) के बेटे अमित ठाकरे (Amit Thackeray) ने मुलाकात कर गणेशोत्सव (Ganeshotsav) के दौरान परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की थी. अमित ठाकरे की इस मांग को सरकार ने स्वीकार करते हुए गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में किसी भी परीक्षा को आयोजित न करने का आदेश जारी किया है.

गणेशोत्सव के दौरान परीक्षायें आयोजित हुई

दरअसल, कुछ संस्थानों ने गणेशोत्सव के दौरान परीक्षाओं का आयोजन किया था, जिससे छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. इस स्थिति को देखते हुए, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की कक्ष अधिकारी संचिता जाधव ने सभी स्स्कूल और विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़े: Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ ‘लालबागचा राजा’ और ‘मुंबइचा राजा’ के किए दर्शन; देखें VIDEO

अमति ठाकरें की बातें

दरअसल मुलाकात के बाद, शनिवार को अमित ठाकरे ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा कि गणेशोत्सव एक राज्य उत्सव है, जिसे सभी को मनाने का अवसर मिलना चाहिए. इसलिए इस दौरान स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि मनसे की ओर से राज्य स्कूल शिक्षण व क्रीड़ा मंत्री आशिष शेलार को निवेदन पत्र सौंपा गया था, जिस पर मंत्री ने तुरंत मुख्य सचिव से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की.

6 सितंबर तक चलेगा चलेगा पर्व

यह पर्व 27 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक चलेगा, और अब छात्रों को इस दौरान बिना परीक्षा के उत्सव का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।