Ajit Pawar Plane Crash Video: महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का विमान बारामती में क्रैश, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा; जख्मी अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती
(Photo Credits FB)

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान रनवे के करीब पहुंचने पर संतुलन खो बैठा और क्रैश हो गया. इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और सुरक्षाकर्मियों की मदद से अजित पवार को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है.

लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक सार्वजनिक कार्यक्रम और जिला परिषद चुनावों के प्रचार के सिलसिले में मुंबई से बारामती जा रहे थे. हादसा उस वक्त हुआ जब पायलट विमान को बारामती हवाई पट्टी पर उतारने की कोशिश कर रहा था. विमान में अजित पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी और चालक दल के सदस्य भी मौजूद थे. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, विमान में सवार 3 से 4 लोग घायल हुए हैं. यह भी पढ़े:  Prayagraj IAF Plane Crash: यूपी के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश; तलाब में गिरने से बड़ा हादसा टला; VIDEO

अजित पवार का विमान बारामती में क्रैश

अस्पताल में भर्ती और राहत कार्य

हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय ग्रामीणों ने बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई. 66 वर्षीय अजित पवार को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया. फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. हालांकि, उनकी चोटों की गंभीरता और विमान को हुए नुकसान के बारे में अभी आधिकारिक विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना के कुछ कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें विमान को क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा जा सकता है. प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और अन्य वरिष्ठ नेता लगातार बारामती प्रशासन के संपर्क में हैं और अजित पवार के स्वास्थ्य का हाल जान रहे हैं.

सुरक्षा और जांच के आदेश

विमान हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जांच के आदेश दिए जा सकते हैं. यह पता लगाया जाएगा कि क्या हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर खराब मौसम अथवा मानवीय चूक इसका कारण रही. अजित पवार के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में इस घटना के बाद काफी चिंता देखी जा रही है.