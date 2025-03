Maharashtra Budget Session 2025: महाराष्ट्र का विधानसभा बजट सत्र शुरू, विपक्ष का सदन के अंदर और बाहर हंगामा; VIDEO

Maharashtra Budget Session 2025: महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हुआ. बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का सदन के अंदर और बाहर हंगामा दुख. NCP-SCP नेता जितेंद्र अव्हाड़ ने अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को वापस भेजे जाने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हथकड़ी पहनकर बाहर आए. उन्होंने कहा, "जिस तरह से भारतीयों को अमेरिका में अन्याय का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बांधकर वापस भेजा जा रहा है, वीजा की समस्या है, कोई भी भारतीय अमेरिका में सुरक्षित नहीं है. मोदी सरकार अमेरिका के बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं.

26 मार्च तक चलेगा सत्र

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 3 मार्च से शुरू होकर यह सत्र 26 मार्च को समाप्त होगा. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार 2025-26 का बजट 10 मार्च को पेश करेंगे. बजट सत्र से पहले एक प्री-सेशन मीटिंग हुई. इसमें विपक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा. इस पर उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि हम विपक्ष के सहयोग के बिना ही सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे. बजट सत्र की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार और उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति गठबंधन को लेकर विपक्ष के अफवाहों पर विराम लगाया था. यह भी पढ़ें :तेलंगाना सुरंग हादसा: बचाव दल वैज्ञानिकों के सुझाए स्थानों पर मानव उपस्थिति का पता लगा रहे

#WATCH | Mumbai: NCP-SCP leader Jitendra Ahwad comes out in handcuffs as he lodges his protest against the deportation of illegal immigrants from the US.

He says, "The way Indians are facing injustice in America and they are being tied and deported, there is a problem of visas,… pic.twitter.com/3o2OHIaiy3

— ANI (@ANI) March 3, 2025