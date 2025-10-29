Kartiki Ekadashi 2025: महाराष्ट्र में विठ्ठलभक्तों के लिए खुशखबरी! कार्तिकी एकादशी पर पंढरपूर के लिए ST की अतिरिक्त 1150 बसें; इन्हें मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

(Photo Credits WC)

Kartiki Ekadashi 2025: महाराष्ट्र में विठ्ठलभक्तों के लिए खुशखबरी है. पंढरपूर में दो नवंबर को होने वाली कार्तिकी एकादशी यात्रा के लिए भक्तों और यात्रियों की सुविधा हेतु एसटी महामंडल ने बड़ा प्रबंध किया है. राज्यभर से 1150 अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई गई है. महाराष्ट्र परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाइक की तरफ से जानकारी देते हुए यह ऐलान हुआ

3 नवंबर तक चलेगी अतिरिक्त ये बसें

पंढरपूर स्थित एसटी महामंडल के चंद्रभागा बस डीपो से 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कार्तिकी एकादशी यात्रा के दौरान अतिरिक्त बस सेवा संचालित होगी. इस बस डीपो पर 17 अलग-अलग प्लेटफार्म हैं और लगभग 1000 बसों के लिए पार्किंग की सुविधा मौजूद है. यह भी पढ़े: ST Bus Fare: महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी राहत! 10 प्रतिशत बस का किराया बढ़ाने का फैसला किया रद्द, मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिया आदेश

एसटी कर्मचारियों-अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था

एसटी महामंडल की तरफ से बताया गया कि सभी एसटी कर्मचारियों और अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है. यात्रा के दिन बसों के कारण ट्रैफिक जाम न हो इसके लिए चंद्रभागा बस डीपो पर 120 से अधिक एसटी कर्मचारी तैनात रहेंगे.

इन्हें मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

यात्रा अवधि के दौरान यदि 40 या उससे अधिक यात्री समूह एक साथ पंढरपूर जाने की मांग करेंगे, तो उनके गांव से सीधे पंढरपूर के लिए बस उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। इस समूह आरक्षण में वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तथा 75 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा लागू रहेगी। प्रताप सरनाइक ने यात्रियों से सीधे बुकिंग लेने का आग्रह किया है.

कार्तिकी यात्रा के लिए प्रशासन की विशेष व्यवस्था

कार्तिकी यात्रा के लिए प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने इसी सप्ताह मंगलवार को की. उन्होंने दर्शन की कतारों में पीने के पानी की सुविधा, शौचालयों की संख्या बढ़ाने और अधिक स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए.