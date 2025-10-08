VIDEO: राजस्थान में भीषण हादसा! Jaipur-Ajmer Highway पर पलटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज

Jaipur-Ajmer Highway LPG Accident: राजस्थान में जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां एलपीजी सिलेंडरों से भरा एक ट्रक दूसरे वाहन से टकरा गया, जिससे भीषण आग लग गई. यह दुर्घटना दूजू क्षेत्र (Duju LPG Accident) के पास हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग और विस्फोटों की आवाज कई किलोमीटर दूर से देखी और सुनी गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और दोनों तरफ यातायात रोक दिया गया.
राजस्थान (Rajasthan) के सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा और विधायक कैलाश वर्मा को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए.
जयपुर-अजमेर हाईवे पर गैस से लदा ट्रक पलटने से भीषण हादसा
VIDEO | Jaipur: Massive fire and explosions after a gas-laden truck overturned on the Jaipur-Ajmer Highway. Further details awaited.
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos –https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UZqV1qH1Wf
— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2025
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा मौके पर पहुंचे
#WATCH | A massive fire broke out near the Sawarda culvert in the Mauzamabad area on the Jaipur-Ajmer highway, after a vehicle allegedly hit a truck loaded with gas cylinders. Dy CM Dr Prem Chand Bairwa has reached the spot. https://t.co/St6YfTI3qQ pic.twitter.com/ApbWegs0su
— ANI (@ANI) October 7, 2025
सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना पर लिया संज्ञान
जयपुर ग्रामीण के मोजमाबाद थाना क्षेत्र में जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लगने की दुर्घटना अत्यंत दुखद है।
घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड एवं आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार तथा…
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 7, 2025
आग पर काबू, बचाव कार्य जारी
डॉ. बैरवा (Dy CM Prem Chand Bairwa) ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है. ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि किसी अन्य के घायल होने या मौत की सूचना नहीं है. प्रशासन ने एसएमएस अस्पताल (SMS Hospital) को भी किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए अलर्ट कर दिया है.
कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा
जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश (Jaipur Range IG Rahul Prakash) ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई ट्रक और ट्रेलर खड़े थे. प्रारंभिक जांच के अनुसार, एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा ट्रक सड़क किनारे खड़ा था और पीछे से आ रहे एक केमिकल से भरे टैंकर (Chemical Tanker Blast) ने उसे टक्कर मार दी, जिससे यह दुर्घटना हुई.
दमकल की टीमें मौके पर मौजूद
प्रशासन ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पुलिस और दमकल की टीमें आगे के नुकसान को रोकने के लिए लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं.