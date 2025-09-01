Lalbaugcha Raja Darshan Video: मुंबई में गणपति बप्पा की धूम, लालबागचा राजा के दर्शन को उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़; देखें वीडियो
(Photo Credits ANI)

Lalbaugcha Raja Darshan Video:  गणेश चतुर्थी के छठे दिन, मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा में भगवान गणेश के दर्शन और प्रार्थना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. 27 अगस्त 2025 से शुरू हुए इस पर्व के पहले दिन से ही हजारों श्रद्धालु लालबाग के इस ऐतिहासिक पंडाल में दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. लालबागचा राजा, जो मुंबई का सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल है, हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है. भक्तों में उत्साह और भक्ति का माहौल है, क्योंकि वे अपने प्रिय गणपति बप्पा के सामने अपनी अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं.

पंडाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस पर्व के दौरान लालबागचा राजा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. स्वयंसेवक भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिन-रात तैनात हैं. स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पंडाल के आसपास निगरानी रख रही हैं ताकि भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा न हो. यह भी पढ़े: Mumbai Lalbaugcha Raja Live Darshan: देशभर में आज से गणेश चतुर्थी की धूम, यहां देखें लाल बाग राजा का लाइव दर्शन

यहां करें लालबागचा राजा का दर्शन Live 

लालबागचा राजा की भव्य सजावट

लालबागचा राजा की भव्य सजावट और विशाल गणेश मूर्ति हर साल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। इस साल भी पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है, जिसमें रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों की मालाएं शामिल हैं। सोशल मीडिया पर भक्त अपने दर्शन के अनुभव और तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जिससे इस पवित्र स्थल की महिमा और बढ़ रही है. वायरल वीडियो में पंडाल की भव्यता और भक्तों की भक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है.

हर साल करोड़ों रुपये का चढ़ावा

लालबागचा राजा में हर साल भक्तों द्वारा करोड़ों रुपये का चढ़ावा चढ़ाया जाता है. भक्त सोने, चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के साथ-साथ नकद दान भी करते हैं. यह चढ़ावा सामाजिक कार्यों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। लालबागचा राजा सार्वजनिक मंडल अपनी पारदर्शिता और सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है।

लालबागचा राजा का इतिहास

लालबागचा राजा की स्थापना सन् 1934 में हुई थी और तब से यह मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित गणेश पंडाल बन गया है। पिछले 91 वर्षों में (2025 तक), यह पंडाल भक्ति और सामाजिक कार्यों का प्रतीक बन चुका है। यह मंडल न केवल धार्मिक आयोजनों के लिए बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए भी जाना जाता है। हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान यहां की भव्यता और भक्ति का माहौल देखते ही बनता है.