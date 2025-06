कुलदीप यादव ने बचपन की दोस्त वंशिका संग की सगाई, सांसद प्रिया सरोज ने शेयर की तस्वीर

लखनऊ: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई कर ली है. यह खास मौका बुधवार को लखनऊ में एक निजी समारोह के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और उत्तर प्रदेश के कुछ क्रिकेटर शामिल हुए. इन क्रिकेटरों में रिंकू सिंह भी मौजूद रहे. वंशिका मूल रूप से कानपुर की रहने वाली हैं और उनके पिता एलआईसी में कार्यरत हैं. कुलदीप और वंशिका एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं. वर्षों पुरानी इस दोस्ती ने अब एक नई दिशा पकड़ ली है, और जल्द ही शादी की भी उम्मीद जताई जा रही है. मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज ने कुलदीप यादव और उनकी मंगेतर के साथ तस्वीर साझा की है.

हालांकि अभी तक कुलदीप या वंशिका की ओर से सोशल मीडिया पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन समारोह की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं. इन तस्वीरों पर फैंस और साथी क्रिकेटर्स से जमकर बधाइयाँ मिल रही हैं.

A forever in the making — heartfelt congratulations to Kuldeep Bhaiya and Vanshika! 💕 #kuldeepyadav pic.twitter.com/RdzBfqsK7b

Kuldeep Yadav of Jajmau Kanpur is engaged to Vanshika Yadav of Shyamnagar Kanpur,

Vanshika is much younger than us, but the couple is amazing 🙏🏻

Kuldeep Yadav's in-laws' house is 5 km away, 👇🏻👇🏻

Kuldeep's in-laws' house is 200 meters away from my house, 😂

And the engagement… pic.twitter.com/8ICCfT4i8I

— Pardeep Kaushik (@Pardeepkau) June 4, 2025