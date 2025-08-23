Kolkata Fatafat Result 23 August 2025: जारी हो गया कोलकाता फटाफट का रिजल्ट; जानिए आज 23 अगस्त को कौन जीता और क्या रहा विनिंग नंबर

Kolkata FF Result: कोलकाता फटाफट का 23 अगस्त 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. यह खेल कोलकाता में बहुत लोकप्रिय है और लॉटरी के खेल की तरह खेला जाता है. लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इसमें संख्याओं का अनुमान लगाते हैं और सही संख्या चुनकर बड़ा इनाम जीत सकते हैं. कोलकाता फटाफट खेल सोमवार से शनिवार तक दिन में 8 बार और रविवार को 4 बार खेला जाता है. प्रतियोगी इन राउंड के लिए अपने अनुमानित अंक दर्ज करके खेल में भाग लेते हैं और फिर परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं.

यहां देखें, आज के सभी राउंड के परिणाम

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. Kolkata FF

कहां देखें कोलकाता एफएफ Result?

आप आज के सभी राउंड के आधिकारिक परिणाम वेबसाइट kolkataff.in और kolkataff.tv पर जाकर देख सकते हैं. वहां आपको पूरा परिणाम चार्ट और विजेता अंक आसानी से मिल जाएंगे.

नियम और सावधानियां

यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह खेल पूरी तरह से अनुमान और संयोग पर आधारित है. इसमें पैसे जीतने की संभावना तो है ही, साथ ही हारने का जोखिम भी है. अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो पहले इसके नियम और शर्तों को अच्छी तरह समझ लें.

यह खास क्यों है?

कोलकाता एफएफ को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि यह लगातार कई बार खेलने का मौका देता है. दिन में आठ राउंड होने के कारण, खिलाड़ियों को बार-बार अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलता है. हालांकि, यह याद रखना बेहद ज़रूरी है कि यह खेल लत का रूप भी ले सकता है और इसमें आर्थिक जोखिम भी है.

अस्वीकरण: हम इस खेल का प्रचार नहीं करते हैं. यह खबर केवल सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है. कृपया जिम्मेदारी से खेलें और किसी भी तरह की लत से बचें.