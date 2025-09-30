Kolkata Fatafat Result Today, September 30, 2025: कोलकाता फटाफट के पहले राउंट का रिजल्ट जारी, आज 30 सितंबर का नतीजा ऐसे करें चेक

Kolkata Fatafat Result Today, September 30, 2025: कोलकाता फटाफट लॉटरी (Kolkata FF) के आज, 30 सितंबर के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. यह पश्चिम बंगाल में एक बेहद लोकप्रिय सट्टा मटका-प्रकार (Satta Matka) का लॉटरी खेल है, जो हफ्ते के सातों दिन खेला जाता है. इसमें सुबह से रात तक आठ राउंड होते हैं, जिन्हें "बाजी" कहा जाता है. सभी दांवों के नतीजे हर 90 मिनट में एक-एक करके घोषित किए जाते हैं. आज का पहला दांव सुबह 10:03 बजे जारी हुआ और आखिरी आठवां दांव रात 8:33 बजे घोषित किया जाएगा.

खिलाड़ी kolkataff.com और kolkataff.in पर जाकर लाइव नतीजे और विजेता संख्याएं देख सकते हैं. सही अनुमान लगाने पर अलग-अलग इनाम दिए जाते हैं. यह लॉटरी केवल कोलकाता में ही मान्य है.

ये भी पढें: Dpboss Kalyan Satta Matka: क्या है कल्याण नाईट चार्ट? समझें सट्टा के खेल में जानिए इसकी अहमियत

डिस्क्लेमर: लेटेस्टली लॉटरी खेलने का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करता है. सावधान रहें क्यों कि बहुत ज्यादा लॉटरी खेलना लत बन सकता है और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है.

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट