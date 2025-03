यौन उत्पीड़न केस में महिला की शिकायत को अंतिम सच न मानें, झूठे आरोप से निर्दोषों की जिंदगी हो सकती है बर्बाद: केरल HC

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस को यौन उत्पीड़न मामलों में केवल शिकायतकर्ता के बयान पर एकतरफा जाँच न करने की चेतावनी दी है, विशेष रूप से जब शिकायतकर्ता एक महिला हो. अदालत ने कहा कि इस तरह की जांच से निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों में फँसाया जा सकता है और उसकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है.

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि किसी भी आपराधिक जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के दावों की जाँच करनी चाहिए, न कि केवल महिला की शिकायत को ही अंतिम सत्य मान लेना चाहिए.

अदालत ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता एक महिला है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके सभी दावे सत्य ही होंगे और पुलिस को बिना किसी जांच के केवल उसके बयान के आधार पर कार्यवाही करनी चाहिए."

उन्होंने यह भी कहा कि यदि पुलिस जांच में यह प्रमाणित होता है कि महिला ने झूठा आरोप लगाया है, तो पुलिस के पास उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है.

न्यायाधीश ने यह भी चिंता व्यक्त की कि झूठे आरोपों के कारण कई निर्दोष व्यक्तियों को वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है.

Don't treat sexual assault complaint by woman as gospel truth; examine accused version too: Kerala High Court

