Baba Kedarnath Kapat: जय-जयकारों के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़; सीएम धामी भी रहे मौजूद; VIDEO

Baba Kedarnath Kapat: उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक, श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज 22 अप्रैल 2026 को सुबह पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. इस पावन बेला पर हजारों की संख्या में भक्त बाबा केदार के प्रथम दर्शन के लिए धाम में मौजूद रहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी गीता पुष्कर धामी के साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए केदारनाथ पहुंचे.

मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त देशवासियों और तीर्थयात्रियों को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि आज पूर्ण विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं. यह भी पढ़े: Heavy Snowfall At Kedarnath Temple: केदारनाथ मंदिर में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा धाम (Watch Video)

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, "इस पावन अवसर पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन. बाबा केदार की कृपा से सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय एवं सुखद हो, यही कामना है."

CM धामी केदारनाथ पहुंचे

वैदिक परंपराओं के साथ संपन्न हुई प्रक्रिया

कपाट खुलने की प्रक्रिया आज तड़के से ही शुरू हो गई थी. मुख्य पुजारी (रावल) और वेदपाठियों ने गर्भगृह के द्वार पर पारंपरिक पूजा-अर्चना संपन्न की. जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार खोले गए, पूरी केदारघाटी 'हर-हर महादेव' और 'जय बाबा केदार' के जयकारों से गूंज उठी. मंदिर को भव्य तरीके से कई टन फूलों से सजाया गया है, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के कड़े इंतजाम

इस वर्ष चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े सुरक्षा घेरे तैयार किए हैं. केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्वास्थ्य शिविरों और विश्राम स्थलों की संख्या बढ़ाई गई है. प्रशासन ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं.

चारधाम यात्रा का महत्व

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुई थी. आज केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद अब श्रद्धालुओं को 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार है. हिमालय की गोद में स्थित ये चारों धाम हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और हर साल लाखों लोग यहां आशीर्वाद लेने आते हैं.