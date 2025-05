Maharashtra: कल्याण में बड़ा हादसा, बिल्डिंग की स्लैब गिरने से दो साल की बच्ची समेत 6 की मौत

कल्याण: महाराष्ट्र के कल्याण शहर में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब एक चार मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल की स्लैब अचानक नीचे गिर गई. यह दर्दनाक घटना मंगलराघो नगर इलाके की सप्तशृंगी बिल्डिंग में दोपहर करीब 2:25 बजे हुई. स्लैब गिरने से नीचे की मंजिलें भी चपेट में आ गईं, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए. इस हादसे में दो साल की बच्ची नामसवी श्रीकांत शेलार की जान चली गई.

इसके अलावा जिन अन्य लोगों की मौत हुई, वे हैं: प्रमिला कालचरण साहू (56 वर्ष), सुनीता नीलांचल साहू (38 वर्ष), सुशीला नारायण गुर्जर (78 वर्ष), वेंकट भीमा चव्हाण (42 वर्ष), सुजाता मनोज वाडी (38 वर्ष). इस हादसे ने कई परिवारों को गहरा ज़ख्म दे दिया है. मलबे में दबने से हुई मौतें दिल को झकझोर देने वाली हैं.

घटना में चार लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो छोटे बच्चे (चार साल के) भी शामिल हैं. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. मौके पर पहुंची कल्याण-डोंबिवली नगर निगम की फायर ब्रिगेड और ठाणे डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (TDRF) की टीमें मलबा हटाने में लगी हुई हैं.

#WATCH | Thane, Maharashtra: Six people have died in the Shri Saptashringi building in Kalyan, after its fourth floor collapsed during renovation. pic.twitter.com/1KJhYdKtgu

— ANI (@ANI) May 20, 2025