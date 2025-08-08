Kal Ka Mausam, 9 August 2025: कल इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; पढ़े IMD का लेटेस्ट वेदर अपडेट

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 9 August 2025: देशभर में मानसून जमकर बरस रहा है. कई राज्यों में मानसून आफत में बदल गया है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य पहाड़ी राज्यों में बारिश कहर बनकर टूट रही है. वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बारिश का पानी घरों तक घुस चुका है. बाढ़ के कारण हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कई इलाकों में और तेज बारिश होगी. बात करें कल के मौसम की तो शनिवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

राजधानी दिल्ली में 11 अगस्त के बीच दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, जिससे मौसम सुहावना लेकिन उमस भरा रह सकता है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

पिछले 24 घंटों से यूपी के कई जिलों में रिमझिम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी यूपी के जिलों वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, कुशीनगर और संत कबीर नगर में मूसलाधार बारिश की संभावना है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में आज हल्की बारिश के बाद अगले सात दिनों तक भारी वर्षा का अनुमान है. शनिवार को पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में बारिश जानलेवा साबित हो रही है. उत्तरकाशी समेत कई जिलों में तबाही मचाने के बाद शुक्रवार को थोड़ी धूप और रिमझिम बरसात देखने को मिली. शनिवार को भी राज्यभर में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी. आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में बारिश कम होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां घटेंगी, शनिवार को मध्यम बारिश हो सकती है. भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में हल्की-मध्यम बारिश की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग ने कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. बिजली के साथ हल्की से भारी बारिश की संभावना है. आईएमडी द्वारा दिए गए पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य में फिर से बारिश बढ़ेगी. शनिवार को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मुंबई और उसके पश्चिमी उपनगरों में सुबह से ही बूंदाबांदी जारी रहने का अनुमान है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गुजरात में अगले सात दिनों तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 15 से 21 अगस्त के बीच बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है. इस दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है.