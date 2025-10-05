Jharkhand Shocker: पलामू में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या का आरोप, फंदे से लटका मिला शव
पलामू, 5 अक्टूबर : झारखंड (Jharkhand) के पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र के करसो गांव में 21 वर्षीया पुनीता देवी का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला. उसकी शादी मात्र 13 महीने पहले राकेश कुमार नामक युवक से हुई थी. पुनीता के मायके वालों ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है. चैनपुर थाना पुलिस ने रविवार को मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेजा है. पुनीता के चाचा संतू मेहता ने बताया कि शादी के समय चार लाख रुपए नकद और एक पल्सर बाइक दी गई थी, फिर भी उसका पति राकेश कुमार लगातार पैसे की मांग करता था. वह पुनीता के साथ मारपीट करता था.

उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है. बताया गया कि पुनीता की मौत शनिवार की रात हुई, लेकिन घटना की सूचना उसके मायके के लोगों को समय पर नहीं दी गई. जब गांव के कुछ लोग करसो पहुंचे, तब जाकर उन्हें इस वारदात की जानकारी मिली. उस समय तक शव फंदे से उतारा जा चुका था. यह भी पढ़ें : UP: एंटी रोमियो स्क्वायड बना सुरक्षा का प्रतीक, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का दिया संदेश

मायके पक्ष ने इस मामले में पति राकेश कुमार, देवर पिंटू, ननद, नंदोई और सास पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह एक सोची-समझी साजिश है और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है. चैनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों से पूछताछ की जा रही है.