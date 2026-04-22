JDU New Team: जदयू की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान, नीतीश कुमार ने संजय झा को सौंपी कार्यकारी अध्यक्ष की कमान

JDU New Team: जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी है. इस नई टीम में अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है. पार्टी की कमान को मजबूती देने के लिए राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
संजय झा बने कार्यकारी अध्यक्ष
नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले संजय कुमार झा अब पार्टी में दूसरे सबसे शक्तिशाली पद पर होंगे. उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन (NDA) के साथ बेहतर समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है.
वहीं, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. चंद्रवंशी को यह जिम्मेदारी देकर पार्टी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच अपना आधार मजबूत करने का संदेश दिया है.
जदयू की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान
जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची, जिसे पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गठित किया था, आज जारी कर दी गई।
संजय कुमार झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पार्टी के उपाध्यक्ष होंगे। pic.twitter.com/sjxp4iLDIo
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 22, 2026
11 महासचिव
पार्टी द्वारा जारी सूची में कुल 11 नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है. इसमें वरिष्ठ नेता बशिष्ठ नारायण सिंह, के.सी. त्यागी, आफाक अहमद खान और भगवान सिंह कुशवाहा जैसे अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है. के.सी. त्यागी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे.
इसके अतिरिक्त, मंगनी लाल मंडल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है. संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 राष्ट्रीय सचिवों की भी नियुक्ति की गई है, जिनमें राजीव रंजन प्रसाद और विद्यासागर निषाद शामिल हैं.
सांगठनिक फेरबदल के सियासी मायने
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फेरबदल आगामी विधानसभा चुनावों और पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है. संजय झा की नियुक्ति यह दर्शाती है कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में समन्वय के लिए एक मजबूत चेहरे पर भरोसा कर रहे हैं.
पार्टी ने इस सूची के माध्यम से आंतरिक गुटबाजी को समाप्त करने और एक एकजुट नेतृत्व पेश करने की कोशिश की है. पदाधिकारियों की इस नई टीम में सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी पार्टी की पहुंच बढ़ाई जा सके.