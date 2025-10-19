Jaunpur News: यूपी के जौनपुर में दरोगा की दादागिरी, पेड़ की कटाई का वीडियो बनाने पर युवक पर भड़के; VIDEO
(Photo Credits Twitter)

Jaunpur News:  यूपी के जौनपुर जिले में दो घरों के बीच खड़े एक पेड़ को लेकर विवाद था। पेड़ की कटाई के लिए मौके पर पुलिस बुलवाई गई.  जब एक युवक ने पेड़ कटते समय वीडियो बनाना शुरू किया, तो मौके पर मौजूद दरोगा नाराज़ हो गए.

दरोगा की दादागिरी

आरोप है कि दरोगा ने युवक को धक्का देकर जबरन अपने साथ ले जाया, और रास्ते में कहीं ले जाकर उसे छोड़ दिया. जब तक युवक वापस आया, पेड़ पूरी तरह से काटा जा चुका था.

 दरोगा ने युवक को दिया धक्का

दरोगा की दादागिरी  का वीडियो X पर वायरल

दरोगा की दादागिरी इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा का बर्ताव सवालों के घेरे में है. लोग इसे पुलिसिया दादागिरी बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि दरोगा के इस दादागिरी के खिलाफ आला अधिकारियों का कोई बयान नहीं आया हैं.