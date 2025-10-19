Jaunpur News: यूपी के जौनपुर में दरोगा की दादागिरी, पेड़ की कटाई का वीडियो बनाने पर युवक पर भड़के; VIDEO

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में दो घरों के बीच खड़े एक पेड़ को लेकर विवाद था। पेड़ की कटाई के लिए मौके पर पुलिस बुलवाई गई. जब एक युवक ने पेड़ कटते समय वीडियो बनाना शुरू किया, तो मौके पर मौजूद दरोगा नाराज़ हो गए. यह भी पढ़े: Jaunpur Road Accident: श्रद्धालुओं से भरी लक्ज़री बस ट्रेलर से टकराई, 4 की मौत, 9 यात्री घायल, जौनपुर में हुआ भीषण एक्सीडेंट; VIDEO
दरोगा की दादागिरी
आरोप है कि दरोगा ने युवक को धक्का देकर जबरन अपने साथ ले जाया, और रास्ते में कहीं ले जाकर उसे छोड़ दिया. जब तक युवक वापस आया, पेड़ पूरी तरह से काटा जा चुका था.
दरोगा ने युवक को दिया धक्का
यूपी–
जिला जौनपुर में दो घरों के बीच पेड़ का विवाद था। पेड़ कटवाने के लिए दरोगा जी आए। लड़के ने Video बनानी शुरू कर दी। दरोगा जी इस पर भिन्ना गए। लड़के को धकियाते हुए साथ ले गए। रास्ते में उसे छोड़ दिया। वो वापस आया, तब तक पेड़ कट चुका था। सूचना समाप्त... pic.twitter.com/732EGH7GgR
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) October 19, 2025
दरोगा की दादागिरी का वीडियो X पर वायरल
दरोगा की दादागिरी इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा का बर्ताव सवालों के घेरे में है. लोग इसे पुलिसिया दादागिरी बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि दरोगा के इस दादागिरी के खिलाफ आला अधिकारियों का कोई बयान नहीं आया हैं.