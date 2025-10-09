Jalandhar: आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा मॉड्यूल का भंडाफोड़, आईईडी समेत दो आतंकी गिरफ्तार

Jaipur NSG Commando Arrested

जालंधर, 9 अक्टूबर : पंजाब पुलिस (Punjab Police) की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से संचालित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (Babbar Khalsa International) के एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. यह मॉड्यूल बीकेएल सरगना हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देश पर ब्रिटेन में बैठे हैंडलर निशान जौरियन और आदेश जमाराय के जरिए चलाया जा रहा था. कार्रवाई में जालंधर से दो आतंकियों गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके पास से 2.5 किलोग्राम आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस)/आरडीएक्स और एक रिमोट कंट्रोल बरामद हुआ.

प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह आईईडी किसी बड़े आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था. पुलिस ने इस मामले में थाना अमृतसर में यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि मॉड्यूल के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का खुलासा हो सके. पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए की गई है. आईएसआई द्वारा प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने का अभियान जारी रहेगा. जांच में सामने आया कि ब्रिटेन से संचालित यह मॉड्यूल पंजाब में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था. बरामद आईईडी की मात्रा और रिमोट कंट्रोल से संकेत मिलता है कि यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था. यह भी पढ़ें : पीएम मोदी के बयान पर पी चिदंबरम की प्रतिक्रिया, कहा-‘मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत’

पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. वहीं, लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध जानकारी को तुरंत पुलिस से साझा करें. यह कार्रवाई पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मिसाल बन गई है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क का कनेक्शन और कहां तक फैला है. पंजाब पुलिस के मुताबिक, वे राज्य में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस तरह के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं. आगे की जांच जारी है, और जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है.