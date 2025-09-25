जैसलमेर से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, ISI को भेजता था सेना से जुड़ी सूचनाएं
जैसलमेर: राजस्थान पुलिस की खुफिया इकाई (CID Intelligence) ने जैसलमेर (Jaisalmer) से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है, जिसने संवेदनशील सैन्य जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजीं. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान भी सेना की गतिविधियों और मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी.

कौन है गिरफ्तार जासूस?

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम हनीफ मीर खान (47) है. वह मूल रूप से बासनपीर जूनि (थाना सदर) का निवासी है और फिलहाल जैसलमेर के मोहंगढ़ क्षेत्र में रह रहा था. उसकी गतिविधियों पर खुफिया टीम को शक हुआ, जिसके बाद जांच में सामने आया कि वह लगातार सोशल मीडिया के जरिए ISI एजेंट्स से संपर्क में था.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव था पाकिस्तानी जासूस

जांच में खुलासा हुआ कि हनीफ मीर खान को सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच हासिल थी. इसी का फायदा उठाकर उसने महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और सैनिकों की आवाजाही की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाई. चौंकाने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने सेना की गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं साझा कीं.

पूछताछ में बड़ा खुलासा

राजस्थान पुलिस ने बताया कि हनीफ से पूछताछ के दौरान कई गोपनीय सैन्य सूचनाएं लीक करने के सबूत मिले हैं. मोबाइल फोन की तकनीकी जांच और खुफिया एजेंसियों की पूछताछ से पता चला कि वह पैसों के बदले रणनीतिक जानकारी ISI को मुहैया कराता था.

आधिकारिक राज अधिनियम के तहत मामला दर्ज

हनीफ मीर खान के खिलाफ Official Secrets Act, 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है. वर्तमान में उसे केंद्रीय पूछताछ केंद्र, जयपुर में विभिन्न खुफिया एजेंसियां कड़ी पूछताछ कर रही हैं.