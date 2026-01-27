Jaipur: गूगल मैप्स के चक्कर में बिरला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गई कार; गणतंत्र दिवस पर टला बड़ा हादसा

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) की राजधानी जयपुर (Jaipur) से तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2026) के अवसर पर एक पर्यटक की कार गूगल मैप्स (Google Maps) के गलत नेविगेशन के कारण बिरला मंदिर (Birla Mandir) परिसर की उन सीढ़ियों पर चढ़ गई, जो श्रद्धालुओं के पैदल चलने के लिए बनी हैं. गनीमत यह रही कि कार की गति धीमी थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

पुलिस के अनुसार, कार चालक एक पर्यटक था जो शहर के रास्तों से अनजान था। वह बिरला मंदिर पहुँचने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहा था। ऐप ने कथित तौर पर चालक को मंदिर के मुख्य मार्ग के बजाय पैदल यात्रियों के लिए बनी सीढ़ियों की ओर निर्देशित कर दिया। चालक ने मैप पर भरोसा करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी और देखते ही देखते कार मंदिर की पहली कुछ सीढ़ियों पर चढ़ गई.

भीड़ के बीच मचा हड़कंप

गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने के कारण मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी. जैसे ही सफेद रंग की यह कार सीढ़ियों पर चढ़ी, वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, चालक ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत ब्रेक लगा दिए। इस घटना में किसी भी श्रद्धालु या चालक को चोट नहीं आई है.

जयपुर में गूगल मैप्स में गड़बड़ी:

गूगल मैप ने जयपुर में इस तरह गाड़ी को फँसा दिया। गूगल मैप कई बार पर ऐसे इलाके से ले जाता है जहाँ फँसने की गारंटी होती है। मैप को इस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ मौकों पर मैं भी इनको चक्कर में अच्छा खासा रास्ता छोड़कर संकरी गली में फँस चुका हूँ। pic.twitter.com/ryrS770vas — Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) January 27, 2026

दो घंटे की मशक्कत के बाद निकली कार

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची और सुरक्षा के लिहाज से इलाके की घेराबंदी कर दी. मंदिर की सीढ़ियां संगमरमर की होने के कारण गाड़ी को सुरक्षित पीछे उतारना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था. लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन और स्थानीय लोगों की मदद से कार को सुरक्षित नीचे उतारा गया. इसके बाद मंदिर की गतिविधियां सामान्य रूप से बहाल हो सकीं.

तकनीक पर निर्भरता की चेतावनी

यह पहली बार नहीं है जब जयपुर या देश के अन्य हिस्सों में गूगल मैप्स के कारण वाहन गलत रास्तों या दुर्गम क्षेत्रों में फंसे हों. पुलिस ने पर्यटकों और चालकों को सलाह दी है कि वे तकनीक का उपयोग जरूर करें, लेकिन संकरी गलियों या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अपने विवेक और स्थानीय साइनबोर्ड्स का भी पालन करें.