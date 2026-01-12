ISRO PSLV-C62 Mission Launch Live Streaming: भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 2026 के पहले मिशन में EOS-N1 सैटेलाइट कर रही है तैनात, यहां देखें ऑनलाइन टेलीकास्ट

ISRO Logo (Photo Credits: X/@isro)

ISRO PSLV-C62 Mission Launch Live Streaming: भारत सोमवार, 12 जनवरी को PSLV-C62 मिशन (PSLV-C62 Mission) के लॉन्च के साथ अपना 2026 का स्पेस कैलेंडर शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (Indian Space Research Organisation) यानी इसरो (ISRO) आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के श्रीहरिकोटा (Sriharikota) से 15 को-पैसेंजर सैटेलाइट के साथ एक एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. 260-टन का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सुबह 10:17 बजे IST पर सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा, और EOS-N1 सैटेलाइट, जिसे अन्वेषा (Anvesha) के नाम से भी जाना जाता है, उसे सन-सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट (Sun-Synchronous Polar Orbit) में स्थापित करेगा.

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा विकसित, अन्वेषा में कृषि और खनिज मैपिंग से लेकर शहरी निगरानी तक के एप्लीकेशन के लिए अत्याधुनिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग क्षमताएं हैं. यह मिशन ISRO के वर्कहॉर्स रॉकेट के लिए उड़ान में एक महत्वपूर्ण वापसी है, क्योंकि 2025 में इसका पिछला लॉन्च एक तकनीकी समस्या के कारण रद्द कर दिया गया था. यह भी पढ़ें: BlueBird Block-2 Launch: इसरो ने रचा इतिहास: LVM3 रॉकेट से लॉन्च हुआ सबसे वजनी उपग्रह ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’, सीधे स्मार्टफोन पर मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

इसरो पीएसएलवी-सी62 मिशन लॉन्च लाइव स्ट्रीमिंग:

इस मिशन के महत्व को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ऑर्बिटएड एयरोस्पेस द्वारा निर्मित आयुलसैट और बढ़ा रहा है, जो भारत की पहली ऑन-ऑर्बिट रिफ्यूलिंग तकनीक का प्रदर्शन करेगा, जो अंतरिक्ष नवाचार और छोटे-सैटेलाइट लॉन्च में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करता है.